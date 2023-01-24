Головне за день. Вівторок, 24 січня

Відбиті ворожі атаки, рішення Німеччини про відправку в Україну танків Leopard, звільнення п'яти очільників ОВА та низка інших резонансних відставок, перший випадок зараження новим штамом коронавірусу. Яким запам’ятається 335-й день повномасштабної війни.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц ухвалив рішення про відправку в Україну танків Leopard.

ЗСУ можуть отримати модель танків Leopard 2А6. Мова йде про щонайменше одну танкову роту, пише Der Spiegel.

Бундестаг офіційно ухвалить рішення щодо Leopard завтра, 25 січня, повідомляє пресслужба німецького парламенту.

Федеральний уряд Німеччини хоче надати дозвіл на експорт таких танків, які належать іншим державам, наприклад Польщі.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що українські захисники відбили всі атаки окупаційних військ на Лиманському та Авдіївському напрямках. Також росіяни зазнають численних втрат на Бахмутському напрямку, де ведуть наступальні дії.

За добу загарбники завдали 5 ракетних ударів по цивільних об’єктах Костянтинівки Донецької області та 13 авіаційних ударів. Також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Авіація Сил оборони України завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу росіян, їхнього озброєння та військової техніки, а також 3 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 8 районів зосередження окупантів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18 годину 24 січня – в новині.

Генштаб ЗСУ також повідомляє, що сьогодні в районі Бахмута на Донеччині українські захисники збили літак російських окупантів.

Як повідомлялося, впродовж доби підрозділи зенітно-ракетних військ Повітряних Сил ЗСУ за 30 хвилин знищили три російські ударні вертольоти Ка-52, які виконували завдання в районі населеного пункту Євгенівка Волноваського району Донецької області.

Кабінет міністрів погодив звільнення п'яти очільників ОВА та чотирьох заступників міністрів, а також призначив одного заступника міністра.

Йдеться зокрема про Валентина Резніченка (Дніпропетровська ОВА), Олександра Старуха (Запорізька ОВА), Олексія Кулебу (Київська ОВА), Дмитра Живицького (Сумська ОВА), Ярослава Янушевича (Херсонська ОВА).

Олексія Кулебу призначили заступником керівника Офісу президента України замість Кирила Тимошенка.

Крім того, Кабмін призначив на посаду заступника міністра економіки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Олексія Соболєва - директора "Прозорро.Продажі".

Докладніше – в новині.

Подав у відставку заступник міністра оборони України В’ячеслав Шаповалов.

“В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, попросив звільнити його, щоб не створювати загрози для стабільного забезпечення Збройних сил України внаслідок кампанії звинувачень, пов’язаних з закупкою послуг харчування”, – йдеться на сайті Міноборони України.

Міністр оборони України Олексій Резніков підтримав прохання В’ячеслава Шаповалова щодо його звільнення з посади заступника міністра оборони України та звернувся з відповідним поданням до Кабінету міністрів України.

У документі зазначається, що “не зважаючи на те, що озвучені звинувачення є необґрунтованими та безпідставними, заява В’ячеслава Шаповалова про звільнення є достойним вчинком в традиціях європейської та демократичної політики, демонстрація того, що інтереси оборони є вищими, ніж будь-які кабінети чи крісла”.

Заяву про звільнення написав заступник міністра розвитку громад та територій Іван Лукеря.

Нагадаємо, нещодавно заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського, якого підозрюють у хабарництві, звільнили з посади заступника міністра. Віцепрем’єр з відновлення України Олександр Кубраков доручив розпочати перевірку всіх діючих проєктів Мінрегіону.

За його словами, звільнитися він ви рішив ще на початку року.

З посади заступника генерального прокурора звільнили Олексія Симоненка за його власним бажанням.

Бажання звільнитися з посади Олексій Симоненко виявив після скандалу через його поїздку у закордонну відпустку на Новий Рік під час воєнного стану.

Симоненко покинув Україну 30 грудня 2022 року через ПП “Краківець” на автомобілі, зареєстрованому на дружину відомого львівського підприємця і депутата Григорія Козловського Юлію Думанську. За кермом автівки був Роман Серетко, який є охоронцем Козловського та начальником охорони його готельного комплексу Emily Resort.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, оштрафувала два обленерго та анонсувала нові перевірки.

На засіданні 24 січня комісія ухвалила рішення накласти штрафи на АТ "ДТЕК Одеські електромережі" та ПАТ "ДТЕК Київські електромережі" через недотримання вимог нормативно-правових актів, які регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення ліцензійних умов з розподілу електричної енергії.

Також оштрафували Київоблгаз, Львівгаз і Тернопільгаз за порушення вимог законодавства та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу.

Крім того, НКРЕКП проведе позапланові виїзні перевірки Волиньобленерго, Закарпаттяобленерго, а також "ДТЕК Київські електромережі", "ДТЕК Київські регіональні електромережі" та "ДТЕК "Одеські електромережі".

В Україні зафіксували перший випадок зараження новим штамом коронавірусу "Кракен".

Випадок був зафіксований у Сумській області у людини, яка не пройшла курс вакцинації проти корона вірусу, повідомляє пресцентр МОЗ.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, цей штам не має специфічних мутацій, які б могли робити його більш небезпечним, ніж інші штами. Водночас, порівняно з попередніми субваріантами, "Кракен" найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини та здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом.

На своєму засіданні 5 січня технічна консультативна група ВООЗ з еволюції вірусу дійшла висновку, що цей субваріант може сприяти збільшенню рівнів захворюваності. Також він доволі швидко заміщує стандартний варіант Omicron, який циркулював раніше.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!