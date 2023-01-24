Протягом дня росіяни завдали 187 ударів по Сумщині

24 січня російські окупаційні війська обстріляли вісім прикордонних громад Сумщини.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словами, рашисти завдали 187 ударів. Потерпілих немає.

По Новослобідській громаді росіяни вели мінометний вогонь. Було зафіксовано 10 "прильотів".

Білопільську громаду окупанти обстріляли 5 разів. "Це буди артилерійські (48 прильотів) та мінометні (34 прильотів) обстріли. Вибухи пошкодили їдальню та господарчу споруду на території Атинського психоневрологічного інтернату", - повідомив Живицький.

По Есманьській громаді росіяни ударили тричі протягом дня. Шість мін розірвалися на прикордонні, ще було 18 "прильотів" із артилерії.

Із мінометів загарбники обстріляли Шалигинську ОТГ (20 "прильотів", а також Миропільську (11 "прильотів") та Путивльську громади (вороги двічі вдарили по прикордонним селам громади, 19 "прильотів").

У Краснопільській ОТГ три міни розірвалися на прикордонні. Крім цього, росіяни здійснили артобстріл по українській території,було зафіксовано шість "прильотів".

"Після 8 години ранку росіяни із мінометів обстріляли Білопільську громаду, 5 прильотів. Без руйнувань. У всіх випадках без жертв та постраждалих", - додав Живицький.

Нагадаємо, російська армія вдруге за день, 24 січня, обстріляла Костянтинівку на Донеччині. А на Харківщині в результаті російського обстрілу було поранено двох цивільних.