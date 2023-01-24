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Майже пів тисячі поранених росіян перебуває в лікарні Дніпрорудного Запорізької області

Окупанти зазнають величезних втрат у боях з українським захисниками.

Майже пів тисячі поранених росіян перебуває в лікарні Дніпрорудного Запорізької області
Фото: EPA/UPG

Понад 450 поранених росіян лікують у міській лікарні окупованого міста Дніпрорудне Запорізької області. 

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За інформацією командування, рашисти продовжують зазнавати величезних втрат у боях із Силами оборони України

Крім того, переповнена пораненими російськими військовими Василівська районна лікарня Запорізької області.

Нагадаємо, переповнені пораненими окупантами місцеві лікарні Херсонщини. Усіх важких концентрують по медичних закладах регіону.

Крім цього, рашисти закривають приватні лікарні на тимчасово захопленій території Херсонської області.

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