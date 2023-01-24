Зеленський відповів Лукашенку щодо "пакту про ненапад": "Ми не збираємось нападати"

"Все, що Україна офіційно пропонує, ви все це чуєте".

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву Олександра Лукашенка щодо "пакту про ненапад". Він наголосив, що Україна не планувала раніше і не планує зараз нападати на Білорусь і вважає важливим, аби країна не вступила в ганебну війну, розв'язану Росією.

Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо, передає Укрінформ.

"Ми не збирались і не збираємось нападати на Білорусь. Це - головний сигнал від всього українського народу білоруському народу. Для нас дуже важливо, щоб Білорусь не втратила свою незалежність і не вступила, незважаючи ні на який вплив будь-кого, в цю абсолютно ганебну війну", - сказав президент.

На питання про те, чи дійсно Україна пропонувала Білорусі так званий "пакт про ненапад", Зеленський наголосив, що "Все, що Україна офіційно пропонує, ви все це чуєте".

На думку президента України, більшість населення Білорусі, не хочуть іти проти українців зі зброєю.

"Тому, авжеж, ми будемо дуже здивовані, якщо на цьому напрямку піде наступ... саме білоруськими військами", - підкреслив президент.

Водночас Зеленський зазначив, що російські війська можуть опинитися на будь-якій території будь-якої держави, "бо вони вважають, що у них такий "військовий Шенген". Він наголосив, що все залежить від поваги керівництва країни до своїх людей, яке має не пускати озброєних людей на свою незалежну територію.

Нагадаємо, раніше білоруські ЗМІі поширили заяву самопроголошеного президента Лукашенка про нібито пропозицію України щодо "пакту про ненапад". При цьому він знову звинуватив Київ у підготовці "бойовиків та екстремістів".