Лукашенко заявив, що Україна нібито пропонувала йому "пакт про ненапад"

При цьому він знову звинуватив Київ у підготовці "бойовиків та екстремістів".

Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, заявив, що Україна нібито пропонувала Мінську укласти пакт про ненапад. При цьому він знову звинуватив Київ у підготовці "бойовиків та екстремістів".

Лукашенка цитує державна агенція БелТА.

"Я не знаю, чому українці це роблять. З одного боку, вони просять нас ні в якому разі не воювати з Україною, щоб наші війська туди не рухалися. Вони пропонують укласти пакт про ненапад. А з іншого боку, готують цю вибухову суміш і озброюють. Польща та Литва взагалі очуміли. Навіщо їм це треба? Не зрозуміло. Тому ми змушені реагувати жорстко", – сказав Лукашенко під час наради щодо суспільно-політичної ситуації і стану злочинності в країні.

Українська сторона поки офіційно не коментувала його висловлювання.

Російські ж ЗМІ цитують речника президента Дмитра Пєскова, який заявив, що "Кремль не має даних про те, що Київ запропонував Мінську пакт про ненапад".

Нагадаємо, 24 лютого минулого року, в день повномасштабного вторгнення Росії в Україну, російські танки та інша техніка перетнули білорусько-український кордон. З Білорусі полетіли літаки та ракети. Свої аеродроми для російських літаків, щоб бомбардувати українські міста і запускати ракети, країна надає Росії і досі.

Нині на території Білорусі проходять навчання тисячі російських військових, включно з технікою. Докладніше про те, що що означає нарощування російського угруповання в Білорусі, читайте в матеріалі LB.ua.

У листопаді минулого року Європарламент визнав Лукашенка співучасником Росії у війні проти України.