Угорщина не підтримає санкції ЄС проти ядерної енергетики Росії

"Ми не підтримаємо жодного кроку, навіть найменшого, який обмежує угорсько-російську ядерну співпрацю", - заявив Сіярто.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на зустрічі глав МЗС країн-членів ЄС заявив, що його держава не підтримає санкції проти ядерної енергетики Росії.

Як повідомляє агентство Anadolu, більшість міністрів підтримали нові санкції.

За словами Сіярто, угорський уряд вважає санкції неефективними і тому не підтримує їх.

"Ми не підтримаємо жодного кроку, навіть найменшого, який обмежує угорсько-російську ядерну співпрацю", - додав міністр.

Сіярто повідомив, що угорська АЕС "Пакш" виробляє половину потреби країни в електроенергії. Дев'ять років тому Угорщина домовилася з Росією про розширення цієї атомної електростанції.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав главу МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі сприяти накладенню санкцій на Росатом.