Кількох нардепів від колишньої ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів
Кількох нардепів від колишньої ОПЗЖ достроково позбавлять мандатів
В Офісі президента та уряді готуються відставки: звільняти збираються Тимошенка і Галущенка, – джерела
В Офісі президента та уряді готуються відставки: звільняти збираються Тимошенка і Галущенка, – джерела
​Бахмут. Gravity point
​Бахмут. Gravity point
Справа про хабар Лозинського: вночі затримали одного з фігурантів, який намагався втекти з України
Справа про хабар Лозинського: вночі затримали одного з фігурантів, який намагався втекти з України
Олеся Хромейчук: “Я спробувала описати, що таке ненависть до людей. Чи можна ненавидіти всю націю”
Олеся Хромейчук: “Я спробувала описати, що таке ненависть до людей. Чи можна ненавидіти всю націю”
Буданов: Тіло Кірєєва випало з мікроавтобуса СБУ. На питання щодо вбивства хай відповідає слідство
Буданов: Тіло Кірєєва випало з мікроавтобуса СБУ. На питання щодо вбивства хай відповідає слідство
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
"Найбільше боюся, що наша перемога стане нашою поразкою". Розмова з бійцем Олександром Ширшиним - тим, що читав Снайдера в окопі
Як держава заборонятиме УПЦ МП: розбір законопроєкту  
Як держава заборонятиме УПЦ МП: розбір законопроєкту  
ГоловнаСвіт

Угорщина не підтримає санкції ЄС проти ядерної енергетики Росії

"Ми не підтримаємо жодного кроку, навіть найменшого, який обмежує угорсько-російську ядерну співпрацю", - заявив Сіярто.

Угорщина не підтримає санкції ЄС проти ядерної енергетики Росії
Фото: Петер Сіярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на зустрічі глав МЗС країн-членів ЄС заявив, що його держава не підтримає санкції проти ядерної енергетики Росії.

Як повідомляє агентство Anadolu, більшість міністрів підтримали нові санкції.

За словами Сіярто, угорський уряд вважає санкції неефективними і тому не підтримує їх.

"Ми не підтримаємо жодного кроку, навіть найменшого, який обмежує угорсько-російську ядерну співпрацю", - додав міністр.

Сіярто повідомив, що угорська АЕС "Пакш" виробляє половину потреби країни в електроенергії. Дев'ять років тому Угорщина домовилася з Росією про розширення цієї атомної електростанції.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав главу МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі сприяти накладенню санкцій на Росатом.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також