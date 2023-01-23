Нідерланди відправлять до Польщі вісім винищувачів F-35

Вони матимуть змогу реагувати протягом кількох хвилин на появу ворожого літака.

Уряд Нідерландів ухвалив рішення відправити до Польщі винищувачі F-35 для захисту неба над країною і посилення оборони на східних кордонах Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє CNN.

"У лютому та березні чотири бойові літаки будуть доступні для охорони повітряного простору НАТО над Східною Європою, так званого Air Policing", – зазначають у Міноборони Нідерландів.

Водночас повідомляється, що ще чотири F-35 беруть участь у програмі тренувань із союзниками.

"Ці тренування підвищують готовність НАТО на східному фланзі та сприяють співпраці між різними країнами", – кажуть у відомстві.

Також там заявили, що бойові літаки матимуть змогу реагувати протягом кількох хвилин на появу ворожого літака.

"Два F-35 постійно охороняють повітряний простір НАТО, два інших є резервними", – додали у Міністерстві оборони.

Нагадаємо, що кандидат у президенти Чехії Андрій Бабіш говорив, що у разі нападу Росії не відправлятиме чеських військових до Польщі і країн Балтії.