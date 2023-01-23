Євросоюз планує запровадити 10-й пакет санкцій проти Росії до 24 лютого, - ЗМІ

Санкції проти Білорусі можуть бути запроваджені ще раніше.

Євросоюз планує запровадити 10-й пакет санкцій проти Росії в річницю її повномасштабного вторгнення в Україну, 24 лютого,.

Про це повідомив редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк у твіттері.

"Санкції проти Білорусі можуть бути запроваджені ще раніше", - зазначив він.

Журналіст зазначив, що перегляд граничної ціни на російську нафту може відбутися на початку березня.

Нагадаємо, ЄС узгодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії в грудні 2022 року. Йдеться про санкції проти майже 200 фізичних і юридичних осіб, проти трьох додаткових російських банків, а також про запровадження нового експортного контролю й обмежень для товарів подвійного призначення, включаючи ключові хімікати, нервово-паралітичні речовини, електроніку та ІТ компоненти.

Санкції також пропонують застосувати проти ще трьох російських банків, а також обмежити доступ Росії до всіх видів дронів – безпосередньо і через потенційних постачальників із третіх країн, таких як Іран. Крім того, санкції спрямовані проти російської пропагандистської машини.

19 січня президент Євроради Шарль Мішель повідомив, що в ЄС почали обговорення можливого десятого пакету санкцій.