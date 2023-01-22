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Росія, ймовірно, матиме труднощі з розширенням армії і реорганізацією військових округів, – МО Британії

Російське керівництво, швидше за все, оцінює, що посилена звичайна військова загроза триватиме ще багато років після нинішньої війни в Україні.

Росія, ймовірно, матиме труднощі з розширенням армії і реорганізацією військових округів, – МО Британії
Мобілізовані Чувашії
Фото: змі окупантів

Російська влада планує не тільки збільшити чисельність армії до 1,5 млн осіб, а і реорганізувати Московський і Ленінградський військові райони. 

Це може свідчити про переконання Кремля в тому, що військова загроза триватиме багато років після нинішньої війни в Україні. Про це повідомило міністерства оборони Великої Британії в твіттері.

17 січня російський міністр оборони Сергій Шойгу анонсував план змін у структурі збройних сил, які мають відбутися між 2023 і 2026. План включає збільшення армії до 1,5 млн осіб. 

Також Шойгу оголосив про відновлення Московського і Ленінградського військових округів – це часткове повернення до радянської епохи організації військ у Західній Росії. Новий армійський корпус планується створити в Карелії, біля фінського кордону.

"Плани Шойгу сигналізують про те, що російське керівництво, швидше за все, оцінює, що посилена звичайна військова загроза триватиме ще багато років після нинішньої війни в Україні. Проте Росія, швидше за все, матиме труднощі з персоналом і обладнанням для запланованого розширення", – вважають у британському міністерстві.

Нагадаємо, днями на дахах будівель у Москві росіяни встановили системи протиповітряної оборони. На думку американського Інституту вивчення війни, таким чином російська влада готує народ до затяжної війни і посилює інформаційні операції. 

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