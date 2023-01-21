Сербія заявила, що готова прийняти план врегулювання відносин із Косово

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що готовий прийняти концепцію угоди про нормалізацію відносин із Косово, запропоновану Францією та Німеччиною.

Про це він сказав після зустрічі із представниками ЄС, США, Франції, Німеччини та Італії, пише "Європейська правда".

Вучич заявив, що найближчим часом проведе консультації з членами уряду, парламенту та всіма важливими громадськими групами і додав, що "ми готові прийняти концепцію та працюємо над реалізацією запропонованої угоди".

Президент Сербії оцінив, що "сьогодні була дуже важка, мабуть, найважча розмова, яка у нас була".

"У чому ми згодні, то це в тому, що заморожений конфлікт не є рішенням, і що коли у вас є заморожений конфлікт, це лише питання часу, коли хтось його розморозить, і безвідповідальні люди зруйнують мир і стабільність на всіх Західних Балканах", - сказав він.

Нагадаємо, що місія НАТО в Косово відхилила прохання уряду Сербії надіслати до 1000 поліцейських і армійців до Косова після зіткнень між сербами та косовською владою.

26 грудня 2022 року у північній частині Косова на тлі кількатижневого посилення напруги між владою та етнічними сербами відбулася стрілянина біля патруля і блокпостів НАТО. 27 грудня Вучич наказав привести армію Сербії до повної боєготовності, щоб захищати сербів "де б вони не жили".