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У НАТО відхилили прохання Белграду розгорнути сербські війська в Косово

Белград запросив у місії НАТО згоду на дислокацію в Косово тисячі сербських солдатів і поліцейських після низки зіткнень між сербами та албанцями в Косово.

У НАТО відхилили прохання Белграду розгорнути сербські війська в Косово
Президент Сербії Александар Вучич
Фото: EPA/UPG

Місія НАТО в Косово, KFOR, відхилила прохання уряду Сербії надіслати до 1000 поліцейських і армійців до Косова після зіткнень між сербами та косовською владою, повідомляє Reuters із посиланням на президента Сербії Александра Вучича.

"Вони (KFOR) відповіли, що вважають, що немає необхідності повертати сербську армію в Косово... посилаючись на резолюцію ООН, яка затверджує їхній мандат в Косово", - сказав Вучич в інтерв'ю телеканалу Pink.

Минулого місяця, вперше після закінчення війни, Сербія звернулася з проханням розгорнути війська в Косово у відповідь на сутички між косовською владою та сербами в північному регіоні, де вони складають більшість.

У резолюції Ради Безпеки ООН говориться, що Сербії може бути дозволено, якщо це буде дозволено KFOR, розміщувати свій персонал на прикордонних переходах, православних релігійних місцях і в районах з сербською більшістю.

Вучич розкритикував КФОР за те, що вони повідомили Сербію про своє рішення напередодні православного Різдва після того, як косовська поліція заарештувала солдата, який не був на службі, підозрюваного у стрілянині та пораненні двох молодих сербів поблизу міста Штерпце.

Поліція повідомила, що обидва потерпілі, віком 11 і 21 рік, були доставлені в лікарню, їхньому життю нічого не загрожує. Влада Косова засудила інцидент, який розпалив напругу.

Нагадаємо, 26 грудня 2022 року у північній частині Косова на тлі кількатижневого посилення напруги між владою та етнічними сербами відбулася стрілянина біля патруля і блокпостів НАТО. 27 грудня Вучич наказав привести армію Сербії до повної боєготовності, щоб захищати сербів "де б вони не жили". 

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