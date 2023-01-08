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У Німеччині арештували іранця за підозрою в підготовці теракту з використанням токсинів

Зловмисник отримав ціанід та рицин.

У Німеччині арештували іранця за підозрою в підготовці теракту з використанням токсинів
Фото: WTVnews/dpa

У німецькому місті Кастроп-Рауксель арештували чоловіка, якого підозрюють в підготовці теракту з використанням ціаніду та рицину, повідомляє Spiegel.

Затриманий - громадянин Ірану. За інформацією видання, поліція декілька днів проводить щодо нього розслідування. До цього правоохоронці отримали попередження від інформатора про можливе застосування хімічної зброї.

Арештували підозрюваного вночі; його затримали з іншим чоловіком. За попередніми даними, це брат зловмисника.

На місце події прибули, крім правоохоронців, пожежників і рятувальників, співробітники Інституту Роберта Коха. Їх викликали як консультантів через біологічну та хімічну небезпеки для екстрених служб.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що іноземні спецслужби та диверсійні групи збирають інформацію про цифрові, електричні та газові мережі Німеччини.

Тим часом російське неонацистське воєнізоване угруповання "Русич", яке пов’язують із Кремлем і ПВК "Вагнер", збирає дані про військові об’єкти та прикордонну діяльність у Латвії, Литві та Естонії.

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