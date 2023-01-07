У Китаї колишнього чиновника засудили до страти за хабарництво, але пом'якшили вирок до довічного ув'язнення

Лі Веньсі визнав провину і покаявся у скоєних злочинах, співпрацював зі слідством, повернув незаконно нажите майно, а також видав інших підозрюваних у порушенні партійної дисципліни.

Колишнього заступника голови комітету Народної політичної консультативної ради Китаю провінції Ляонін Лі Веньсі за отримання хабарів засуджено до страти з відстроченням виконання вироку на два роки.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Сіньхуа.

У заяві Народного суду середнього ступеня міста Тайань сказано, що в період з 2004 по 2021 рік Лі Веньсі, використовуючи своє службове становище на користь третіх осіб, сприяв їм у діловодстві та веденні підприємницької діяльності, за що отримав грошові та матеріальні кошти на загальну суму понад 540 млн юанів (близько 78,36 млн доларів).

Суд ухвалив, що величезна сума хабарів, отриманих Лі Веньсі, є обставиною, що особливо обтяжує покарння, а скоєні ним злочини завдали серйозної шкоди інтересам держави та народу.

Водноас, оскільки Лі Веньсі визнав провину і покаявся у скоєних злочинах, співпрацював зі слідством, повернув незаконно нажите майно, а також видав інших підозрюваних у порушенні партійної дисципліни та закону, вирок було пом'якшено.

"Після заміни смертного вироку довічним ув'язненням після закінчення дворічного відстрочення його буде ув'язнено довічно без можливості пом'якшення покарання або умовно-дострокового звільнення", - йдеться у заяві суду.

Лі Веньсі довічно позбавлено політичних прав, а все його особисте майно - конфісковано.

Нагадаємо, минулого року в Китаї стратили ексголову найбільшої компанії з управління активами Лая Сяоміня - за хабарництво, розтрату і багатоженство.