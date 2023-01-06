Кулеба обговорив з Боррелем підготовку до майбутнього саміту Україна-ЄС

Сторони також обговорили військову допомогу Україні, санкції та ірансько-російську співпрацю.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із Верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Під час розмови сторони обговорили підготовку до майбутнього саміту Україна-ЄС 3 лютого.

“Ми окреслили наші очікування та зупинилися на форматі, який забезпечить його успіх”, - написав Кулеба.

Він додав, що також обговорив з головою європейської дипломатії військову допомогу Україні, санкції та ірансько-російську співпрацю.

I had a call with @JosepBorrellF discussing in detail the preparations for the upcoming Ukraine-EU summit on February 3. We have outlined our expectations and focused on a format that will ensure its success. We also discussed military aid, sanctions, and Iran-Russia cooperation. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 6, 2023

Як раніше повідомлялось, Євросоюз поки що не підтвердив, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Шарль Мішель приїдуть на саміт 3 лютого до Києва.