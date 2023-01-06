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Кулеба обговорив з Боррелем підготовку до майбутнього саміту Україна-ЄС

Сторони також обговорили військову допомогу Україні, санкції та ірансько-російську співпрацю.

Кулеба обговорив з Боррелем підготовку до майбутнього саміту Україна-ЄС
Фото: МЗС України у Facebook

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову із Верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. 

Під час розмови сторони обговорили підготовку до майбутнього саміту Україна-ЄС 3 лютого.

“Ми окреслили наші очікування та зупинилися на форматі, який забезпечить його успіх”, - написав Кулеба. 

Він додав, що також обговорив з головою європейської дипломатії військову допомогу Україні, санкції та ірансько-російську співпрацю. 

Як раніше повідомлялось, Євросоюз поки що не підтвердив, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради Шарль Мішель приїдуть на саміт 3 лютого до Києва

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