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“Припинення вогню” Путіна не можна сприймати серйозно, – Кулеба

"Зеленський запропонував чітку формулу миру, Росія ігнорує це".

“Припинення вогню” Путіна не можна сприймати серйозно, – Кулеба
Фото: EPA/UPG

Оголошене президентом РФ Володимиром Путіним “припинення вогню” на Різвдо не можна сприймати серйозно.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у Твіттері.

“Президент Зеленський запропонував чітку формулу миру з десяти кроків. Росія ігнорує це і замість цього обстрілює Херсон напередодні Різдва, завдаючи масових ракетних ударів і ударів з безпілотників на Новий рік”, – зазначив очільник МЗС. 

Кулеба підкреслив, що нинішнє “одностороннє припинення вогню” не можна і не слід сприймати серйозно.

Нагадаємо, вранці 5 січня на сайті Російської православної церкви опублікували звернення патріарха Кирила, який закликав "всі сторони... до різдвяного перемир'я". Тоді Путін наказав запровадити режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення.

У міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm повідомили, що на Різдво Христове росіяни планують підірвати декілька православних храмів Донецька та інших населених пунктів на окупованих територіях.

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