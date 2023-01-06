“Припинення вогню” Путіна не можна сприймати серйозно, – Кулеба

"Зеленський запропонував чітку формулу миру, Росія ігнорує це".

Оголошене президентом РФ Володимиром Путіним “припинення вогню” на Різвдо не можна сприймати серйозно.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у Твіттері.

“Президент Зеленський запропонував чітку формулу миру з десяти кроків. Росія ігнорує це і замість цього обстрілює Херсон напередодні Різдва, завдаючи масових ракетних ударів і ударів з безпілотників на Новий рік”, – зазначив очільник МЗС.

Кулеба підкреслив, що нинішнє “одностороннє припинення вогню” не можна і не слід сприймати серйозно.

President @ZelenskyyUa has proposed a clear Peace Formula of ten steps. Russia has been ignoring it and instead shelling Kherson on Christmas Eve, launching mass missile and drone strikes on New Year. Their current “unilateral ceasefire” can not and should not be taken seriously. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 5, 2023

Нагадаємо, вранці 5 січня на сайті Російської православної церкви опублікували звернення патріарха Кирила, який закликав "всі сторони... до різдвяного перемир'я". Тоді Путін наказав запровадити режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення.

У міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm повідомили, що на Різдво Христове росіяни планують підірвати декілька православних храмів Донецька та інших населених пунктів на окупованих територіях.