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У Кривому Розі на маршрути повернувся весь електротранспорт, - Вілкул

Також у Кривому Розі збільшують вуличне освітлення.

У Кривому Розі на маршрути повернувся весь електротранспорт, - Вілкул
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 5 січня, на маршрути у Кривому Розі вийшло 100% комунального електротранспорту від тієї кількості, яка була до блекаутів. 

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

Він зазначив, що уу місті працює 94 тролейбуса, 36 швидкісних та 47 міських трамваїв. Крім того, на маршрутах працює 21 комунальний автобус.

У Кривому Розі також збільшують відсоток вуличного освітлення – з 25% до 50%. 

“Вуличне освітлення в місті - необхідно, тому що дуже зросла кількість аварій і наїздів на пішоходів. Закликаю вас придбати або самостійно виготовити світловідбиваючі стрічки для себе та своїх дітей”, - наголосив Вілкул.

Начальник військової адміністрації уточнив, що по всій Дніпропетровській області, зокрема у Кривому Розі, зберігається ймовірність застосування стабілізаційних відключень електроенергії. 

Раніше повідомлялось, що у Києві споживання населенням електроенергії у жовтні 2022 року впало на 19%, а в листопаді - на 28% до жовтня і листопада 2021 року відповідно.

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