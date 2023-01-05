Генсек ООН розпустив місію, яка мала розслідувати теракт в Оленівці

В Організації Об'єднаних Націй вирішили розпустити моніторингову місію, яка мала розслідувати теракт у колонії в Оленівці, повідомляє CNN.

Як заявив речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік на брифінгу, таке рішення ухвалив Антоніу Гутерреш.

"Генеральний секретар ухвалив рішення розпустити місію щодо встановлення фактів у зв'язку з інцидентом 29 липня 2022 року в Оленівці в Україні через відсутність умов, необхідних для розгортання місії на місці", — сказав Дюжаррік.

Речник передав заклик Гутереша про "дотримання міжнародного гуманітарного права та прав людини, включаючи захист військовополонених та поводження з ними".

Нагадаємо, торік у липні російські збройні сили здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де утримувались зокрема й українські військовополонені. Пізніше стало відомо, що окупанти заздалегідь планували обстріл колонії в Оленівці.

З цього приводу ООН створила моніторингову місію. У вересні 2022-го Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що ця місія, яка мала розслідувати теракт, так і не прибула в Україну.