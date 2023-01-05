Постачання Росії ракет Іраном означатиме перехід “червоних ліній”

Якщо Іран почне поставляти Росії ракети, слід очікувати застосування всіх наявних інструментів тиску на Тегеран.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю голови МЗС України Дмитра Кулеби телеканалу Akhbar Al Aan з ОАЕ.

"Іран постачає Росії дрони, які Росія використовує для атак на наші міста та критичну інфраструктуру. Ми також чули, що Росія та Іран, ймовірно, ведуть переговори щодо угоди про постачання певних видів ракет з Ірану до Росії. Ми дуже уважно слідкуємо за цим процесом. Це стане "червоною лінією", яку Ірану краще не переходити", – сказав Кулеба.

Він додав, що поставки дронів Росії вже означають участь Ірану у терористичній кампанії Росії проти цивільного населення України.

"Якою б не була користь для Ірану від співпраці з Росією у цих поставках зброї, негативні наслідки цього співробітництва будуть набагато більшими та болючими" І саме тому Тегеран має виходити з цих дуже прагматичних міркувань", - сказав голова МЗС України.

Кулеба також наголосив, що використовувати зброю проти цивільного населення означає йти всупереч волі Бога, а саме для цього росіяни застосовують іранські дрони.

Нагадаємо, Сполучені Штати розглядають способи впливу на виробництво іранських безпілотників за допомогою санкцій і експортного контролю, а також ведуть переговори з приватними компаніями, чиї деталі були використані у виробництві.

У листопаді 2022 року США запровадили додаткові санкції проти фізичних та юридичних осіб, причетних до виробництва або передачі Росії іранських безпілотників, а в грудні - також проти російських установ через їхню причетність до незаконної закупівлі у Ірану безпілотників та їхнього використання у війні в Україні.

ЄС теж ввів нові санкції проти Ірану за постачання Росії безпілотників для ведення війни проти України.

Як раніше повідомляв представник Білого дому, співпраця Росії та Ірану може загрожувати не лише Україні, а й національній безпеці Сполучених Штатів.

Нагадаємо, Росія і Іран почати активно співпрацювати після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Іран постачає Росії дрони-камікадзе. Російська армія застосовує іранські безпілотники для ударів по цивільній інфраструктурі України.