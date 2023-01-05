Кіберполіція викрила схему, за якою шахраї ошукали понад сотню українців і привласнили мільйон гривень із їхніх рахунків.

Як повідомили в департаменті кіберполіції Національної поліції України, для оборудки зловмисники використовували фішингові сайти, щоб отримати дані банківських карт.

"Організатор підшукував виконавців, які на замовлення створювали фішингові сайти. Далі зловмисники використовували онлайн-сервіси для масової розсилки SMS. Громадянам надходили повідомлення про можливість отримання соціальних виплат, зокрема єПідтримки, допомоги від ЄС, різних програм благодійних фондів. Для цього їм пропонувалося перейти за посиланням та вказати дані банківських карток, на котрі нібито буде зарахована допомога", - розповіли правоохоронці.

Шахраї отримували відомості, які користувачі вводили на фішингових сайтах. Тоді зловмисники привласнювали гроші з рахунків потерпілих.

У поліції повідомили, що у фігурантів справи провели обшуки, під час яких вилучили мобільні телефони, SIM-картки та ноутбуки, які затримані використовували у своїй протиправній діяльності

Шахраїв затримали і оголосили про підозру за ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 5 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України.

Фото: Департамент кіберполіції Національної поліції України

Зловмисникам може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, днями Бюро економічної безпеки України викрило конвертцентр криптовалют із обігом у сотні мільйонів гривень.

Раніше шахраї від імені Чернівецької обласної військової адміністрації надсилали буковинцям листи із вимогою перерахувати кошти нібито для ЗСУ.