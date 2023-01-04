Кіберполіцейські спільно з оперативниками СБУ викрили ботоферму через яку поширювали ворожий контент

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Тернопільській області.

“Діяльність ботоферми, яка надавала можливість реєструвати анонімні облікові записи для розповсюдження протиправного контенту, припинили правоохоронці на Тернопільщині. Організував злочинну схему та здійснював технологічне забезпечення усього процесу житель Тернополя”, - йдеться в повідомлення.

Зазначається, що заходи із викриття ботоферми провели працівники відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області спільно з оперативниками обласного управління Служби безпеки України та слідчими поліції.

У ході досудового розслідування було встановлено, що мешканець Тернополя за місцем свого проживання організував роботу апаратно-програмного комплексу, який використовував потужності близько 30 тисяч сім-карток для реєстрації великої кількості облікових записів.

З фейковий акаунтів у соціальних мережах розповсюджували неправдиву інформацію та протиправний контент, в тому числі, і на веб-ресурсах, що заборонені на території України. Зокрема дописи й коментарі містили прокремлівські наративи, виправдання окупації українських територій, пропаганду війни, дискредитували захисників України або представників органів влади.

Під час проведення санкціонованого обшуку було вилучено близько 30 тисяч сім-карток, 29 GSM- шлюзів, а також комп’ютерну техніку, яка підтримувала цілодобову роботу комплексу.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж). Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, в кінці грудня 2022 року МВС повідомляло, що Кіберполіція припинила роботу 13 ворожих ботоферм. Правоохоронці викрили 31 причетну до злочинної діяльності особу.