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У 2022 році експорт товарів з України скоротився на 35%

“У звичайних умовах ці показники катастрофічні, в умовах війни – це подвиг”.

У 2022 році експорт товарів з України скоротився на 35%
Фото: Мінфін

За підсумками 2022 року експорт товарів з України скоротився у грошах на 35% до 44,1 млрд доларів, за масою – на 38,4% до 99,8 млн тонн.

Про це повідомив у Facebook заступник міністра економіки Тарас Качка.

"У звичайних умовах показники торгівлі могли б видатися катастрофічними. Проте в умовах війни це подвиг: вивезти в умовах блокади портів і постійних атак на інфраструктуру майже 100 млн тонн продукції. Це перший рік, коли обсяг експорту і логістика вийшли на перший план", – зазначив Тарас Качка.

Згідно з повідомленням, основним експортним товаром України стала кукурудза – 24,99 млн тонн на 5,94 млрд доларів (+1%).

Інші показники:

  • соняшникова олія – 4,29 млн тонн на 5,46 млрд доларів (-14,4%)
  • залізна руда – 23,9 млн тонн на 2,9 млрд доларів (-57,8%)
  • пшениця – 11,2 млн тонн на 2,6 млрд доларів (-44,7%)
  • ріпак – 3,12 млн тонн на 1,54 млрд доларів (-8,6%)
  • проводи ізольовані – 65 900 тонн на 1,32 млрд доларів (-16,4%)
  • насіння соняшнику – 2,7 млн тонн на 1,26 млрд доларів (+3200%)
  • напівфабрикати зі сталі – 1,9 млн тонн на 1,1 млрд доларів
  • гарячекатаний прокат – 1,3 млн тонн на 1 млрд доларів
  • соя – 1,99 млн тонн на 862 млн доларів (+42%)
  • м'ясо птиці – 413 000 тонн на 852 млн доларів (+19%)

63% експорту припало на Євросоюз – 27,9 млрд доларів (Польща – 6,6 млрд доларів, Румунія – 3,8 млрд доларів, Угорщина – 2,27 млрд доларів, Німеччина – 2,23 млрд доларів, Італія – 1,5 млрд доларів, Іспанія – 1,5 млрд доларів).

Найбільшим ринком експорту за межами ЄС стала Туреччина (2,9 млрд доларів), яка випередила Китай (2,46 млрд доларів).

Імпорт товарів до України у 2022 році скоротився в грошах на 19,6% – до 58 млрд доларів, у фізичних обсягах – на 48,1%, до 35 млн тонн.

 

Нагадаємо, Україна повністю заборонила експорт товарів до РФ.

 

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