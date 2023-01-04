Під 800 тисяч ВПО планують залишитися у громадах, що їх прийняли, - Мінреінтеграції

В Україні понад 785 тисяч внутрішньо переміщених осіб (ВПО) планують залишитися у громадах, що їх прийняли, й облаштуватися на новому місці.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України за даними досліджень General Population Survey.

«Більш як 785 тисяч ВПО заявляють про плани залишитися у громадах, що їх прийняли, й облаштуватися на новому місці», - сказано у тексті повідомлення.

Станом на кінець 2022 року в Україні налічувалося 5,9 мільйона внутрішньо переміщених осіб. При цьому тільки у грудні свої домівки полишили близько 680 тисяч громадян, 40% з яких виїхали зі східних областей країни, а 25% – із південних. Такі дані оприлюднила Міжнародна організація з міграції.

Нагадаємо, попри морози до -10 градусів Цельсія та обстріли, що виводять із ладу системи електро- та теплопостачання, лише 7% українців активно готуються до переїзду в інше місце.