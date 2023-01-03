В Україні з'явиться програма підтримки ветеранів війни, - Шмигаль

У 2023 році Кабмін планує затвердити Стратегію переходу від військової служби до цивільного життя та план заходів щодо її реалізації.

Нова програма буде направлена на допомогу ветеранам війни, сказав на засіданні уряду прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує LB.ua.

За словами урядовця, вона включатиме в себе чотири ключові потреби. Серед них: економічна незалежність, можливість військової кар’єри, забезпечення ветеранів житлом, медичні послуги.

"Можливість військової кар’єри, перенавчання, підтримка ветеранського бізнесу. Забезпечення ветеранів житлом, зокрема через компенсацію відсоткової ставки на іпотеку та фінансовий лізинг. Трирівнева система безоплатної психологічної допомоги ветеранам", - заявив Шмигаль.

Очікується, що план по новій стратегії буде реалізований вже цього року. Ветеранам також нададуть можливість розвивати військову кар’єру.

Нагадаємо, що Міністерство у справах ветеранів готується до запуску електронної послуги з підтримки ветеранів, які отримали інвалідність І-ІІ групи.

Також Кабінет Міністрів України погодив впровадження безкоштовних медичних оглядів для ветеранів та родин загиблих захисників.