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Російські медики тікають з тимчасово окупованого Мелітополя

Серед причин - величезна кількість поранених загарбників, страх перед ЗСУ і поведінка військових росармії.

Російські медики тікають з тимчасово окупованого Мелітополя
Фото: EPA/UPG

Крім того, що з тимчасово окупованого Мелітополя втікають деякі колаборанти, місто покидають і російські медики.

Про це повідомив в етері телемарафону міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Він назвав декілька причин, які змушують медперсонал із Росії залишати українське місто.

Це величезна кількість поранених російських військових, на яких, за словами Федорова, не вистачає ні персоналу, ані ліжко-місць. Також поведінка самих окупантів, яких окрім алкогольного привозять у лікарні в стані наркотичного сп’яніння.

Також міський голова Мелітополя вказав "жест доброї волі через боязнь ЗСУ і сил спротиву, які не залишать у спокої жодного ворога".

"У паніці від тотальної нестачі медперсоналу окупанти і погрозами, і підкупом намагаються вмовити наших медичних працівників "служити" армії Росії", - зазначив Федоров.

Однак український медперсонал відмовляється співпрацювати з ворогами.

Нагадаємо, на новорічні свята у Мелітополі зникла трансляція російського пропагандистського ТБ.

Раніше Іван Федоров повідомляв, що окупанти забороняють виїзд та в'їзд з окупованих територій Запорізької області у бік Запоріжжя.

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