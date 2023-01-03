Шмигаль обіцяє розширити інфраструктуру безпеки

Уряд визначив список об'єктів, під час будівництва яких мають бути передбачені укриття.

Уряд України у 2023 році активно створюватиме інфраструктуру безпеки в країні, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Про це Шмигаль заявив на засіданні уряду, інформує LB.ua.

"У 2023 році активно створюватимемо інфраструктуру безпеки. Це розгалужена мережа сучасних облаштованих укриттів у межах пішохідної доступності. Зокрема, сьогодні ухвалюємо рішення про вдосконалення проєктування будівель", - сказав Шмигаль.

За його словами, таким рішенням уряд визначає список об'єктів, під час будівництва яких обов'язково мають бути передбачені укриття та інші елементи захисту. Зокрема, це навчальні заклади, лікарні, житлові та громадські будівлі, об'єкти критичної інфраструктури.

"Ми також встановлюємо додаткові засоби перевірки у громадських місцях: рамки та сканери. В умовах боротьби з терористом - це також невід'ємний захід", - заявив прем'єр.

Нагадаємо, що в Україні планують розширити мережу пунктів незламності до 15-17 тисяч.