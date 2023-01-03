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Росіяни у Херсоні влучили у тролейбусний парк

Постраждалих, на щастя, немає.

Росіяни у Херсоні влучили у тролейбусний парк
Фото: Херсонська міська рада

Російські загарбники знову обстріляли Херсон. Під удар потрапило транспортне підприємство "Херсонелектротранс".

Про це повідомила у Телеграм очільниця Херсонської МВА Галина Лугова.

"Російська армія сьогодні обстріляла КП "Херсонелектротранс" - серйозне влучення сталося в один з тролейбусів. Також від рикошету постраждали дві одиниці транспорту, що стоять поруч", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, зафіксоване влучання в адмінбудівлю підприємства. Постраждалих, на щастя, немає. 

За її словами, загалом на підприємстві перебувало 20 тролейбусів, у всіх вибуховою хвилею вибило вікна.

Зауважимо, що від моменту звільнення Херсона електротранспорт не виходив на вулиці. Потреби у перевезенні покривалися автобусами підприємства ХКТС.

Нагадаємо, що 2 січня Херсон росіяни атакували 32 рази. Ворожі снаряди влучили в авторинок, комунальне підприємство, приватні та багатоквартирні будинки.

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