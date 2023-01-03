Україна битиме загарбників на всій окупованій території, - ГУР

Так званий сухопутний коридор до Криму не є безпечним.

Україна завдаватиме ударів по позиціях російських загарбників на всій окупованій території.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк, повідомляє Укрінформ.

Він зауважив, що росіяни наразі докладають усіх зусиль, аби зберегти так званий сухопутний коридор до Криму.

«У цьому полягала їхня ідея захоплення Донецької області, узбережжя Азовського моря, також у їхніх планах було відрізати Україну від Чорного моря. Але країна-окупант не змогла реалізувати жодних планів в Україні. Враховуючи, що наші закордонні партнери поставляють нам нові зразки озброєння, так званий сухопутний коридор до Криму, звичайно, не є безпечним. Україна завдаватиме ударів по позиціях росіян на всій окупованій території», - зазначив Черняк.

Представник ГУР додав, що загарбники стягують на північ Криму нові військові частини. Також вони продовжують будувати оборонні споруди як на півночі тимчасово окупованого півострова, так і на тимчасово окупованій частині Херсонщини.

«Вони програють, тому створюють захисні споруди там, де можуть, розуміючи, що їм доведеться вести на цих рубежах бойові дії»,- сказав Черняк.

Також, за оцінкою ГУР, за наступні 4-5 місяців Росія може втратити в Україні ще до 70 тисяч військових.