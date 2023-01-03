СБУ затримала у Херсоні колишню очільницю “філії російської залізниці”

Служба безпеки України викрила ще одну пособницю ворога у результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

“Зловмисницею виявилась колишня посадовиця міжгалузевого підприємства залізничного транспорту, яка під час захоплення міста приєдналась до місцевої окупаційної адміністрації. Там вона очолила створене агресором «предприятие промышленного железнодорожного транспорта “Херсонской железной дороги”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на цій «посаді» жінка допомагала ворогу налагодити залізничне сполучення з українським містом для забезпечення потреб окупаційних угруповань на південному фронті. Насамперед зловмисниця сприяла транспортуванню військової техніки, озброєння та боєприпасів з території РФ до тимчасово захопленої частини Херсонщини.

Крім того, вона організувала розграбування технологічного обладнання рухомого складу місцевого підприємства української залізниці для його передачу країні-агресору. Також вона особисто закликала місцевих жителів підтримати російських загарбників і вступати до лав окупаційної установи. За це обіцяла лояльне ставлення з боку рашистів та виплату «зарплат» в російських рублях.

Після звільнення обласного центру співробітники СБУ затримали зловмисницю та повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, нещодавно СБУ оголосила підозри російському генералу та адміралу флоту РФ. Це - перші підозри, які Україна оголошує саме за обстріли цивільних об’єктів.