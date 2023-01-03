Влада Херсонщини показала результати обстрілу у новорічну ніч росіянами дитячої обласної лікарні.

Результати обстрілу опублікував заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський.

“Так виглядають наслідки обстрілу "воєнного об'єкту" - дитячої обласної лікарні у Херсоні. Роботи з ліквідації цих наслідків уже розпочато”, - написав Юрій Соболевський.

Він пообіцяв, що все буде відбудовано, а російські військові терористи нестимуть відповідальність за кожен свій злочин.

За даними Херсонської ОВА, по Херсонській обласній дитячій клінічній лікарні у новорічну ніч російські війська випустили близько семи снарядів. Значних руйнувань зазнало відділення неонатального корпусу, зруйновано дві реанімаційні палати та пошкоджено інші медичні кабінети основного корпусу. В лікарні вибито понад 700 вікон.

Нагадаємо, росіяни за минулу добу, 2 січня, 79 разів обстріляли Херсонщину, є загиблі та поранені. Місто Херсон окупанти атакували 32 рази.