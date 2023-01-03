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Псевдоректора Херсонської державної морської академії судитимуть за співпрацю з окупантами

Наразі обвинувачений перебуває у розшуку.

Псевдоректора Херсонської державної морської академії судитимуть за співпрацю з окупантами

Прокурори Херсонської обласної прокуратури у порядку спеціального досудового розслідування скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканця Херсона за фактами колабораційної діяльності та пособництва державі-агресору (ч. 3 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Встановлено, що у червні 2022 року професор кафедри Херсонської державної морської академії погодився на співпрацю з ворогом.

Він обійняв псевдопосаду "ректора" захопленого окупантами навчального закладу.

"Обвинувачений проводив інвентаризацію матеріальних цінностей академії, організував освітній процес за стандартами освіти держави-агресора із загальним застосуванням російської мови як офіційної", - йдеться в повідомленні.

Наразі обвинувачений перебуває у розшуку.

Нагадаємо, раніше оголошена у розшук чиновниця-колаборантка з Херсона прийшла “з повинною”.

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