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Ворог "евакуював" пам'ятник Суворову в Херсоні на лівий берег Дніпра, - Братчук

Йде масштабне розграбування міста.

Ворог "евакуював" пам'ятник Суворову в Херсоні на лівий берег Дніпра, - Братчук
Фото: ТГ речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука

Цієї ночі в Херсоні зник пам'ятник Суворову. На його місці залишився порожній постамент.

Про це повідомляють речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук та місцеві жителі.

Російські військові евакуйовують цінні для них пам'ятники. З вулиць міста зник Суворов, що був розміщений на пішохідний вулиці міста.

"Сенсація! Пам'ятник Суворову в Херсоні переплив Дніпро. І вже на лівому березі. Орда краде все. Бо, вони - тупикова гілка людства", - написав Братчук.

Також цієї ночі зник Ушаков, що розміщувався біля Херсонської державної морської академії.

У соціальних мережах стверджують, що його під час евакуації прихопили із собою представники окупаційної влади.

 "Херсонці знайдуть гідніших кандидатів, яких слід вшанувати постаментом у центрі міста, а загарбники демонструють своє справжнє обличчя мародерів", - пишуть херсонці у своїх повідомленнях.

Пам'ятник російському полководцю Суворову стояв у Херсоні більше 70 років на однойменній вулиці, а пам'ятник Ушакову був відкритий у 1957 році.

Фото: Херсонські пабліки

Крім того, окупанти, тікаючи з Херсона, вивозять техніку Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Йде масштабне розграбування міста. Вивозять, зокрема, техніку ДСНС, що ще залишається. Або вже почали, або готуються вивозити культурні цінності з музеїв Херсона та майно низки інших комунальних підприємств", - сказав Юрій Соболевський, заступник голови Херсонської облради в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, раніше окупанти наказали мешканцям Херсона залишити місто, взявши з собою документи, гроші, цінні речі та одяг.

Крім того, окупанти вивезли до Криму вихованців Херсонського обласного будинку дитини. Загарбники назвали викрадення дітей "евакуацією".

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