За вчора росіяни шість разів атакували оборонців та звільнені населені пункти Бериславського району

У Чорному морі тим часом утримуються Росією 11 кораблів, з них два – з "калібрами".

За минулу добу російська армія шість разів атакувала з авіації позиції сил оборони та звільнені у жовтні населені пункти Бериславського району Херсонської області. Також вони вели мінометний вогонь по прибережній смузі Очаківської громади Миколаївської області.

Обійшлося без втрат із нашого боку, повідомили в командуванні "Південь" у фейсбук. Загалом обстановка в Південнобузькій операційній зоні складна, але контрольована силами оборони.

"Підрозділи ракетно-артилерійських військ Сил оборони виконали 130 вогневих завдань за день. Отримано підтвердження, що так звана друга, а точніше довга армія світу знов зменшилась на сім рашистів. Також радіолокаційній станції «Зоопарк-1» наші бійці вкоротили віку на Херсонщині", – додали військові.

Росія тримає в Чорному морі 11 кораблів і катерів, з них три – великі десантні і два – носії "калібрів". Сумарний залп – до 16 ракет.

"Не наважуються виходити зі своєї «зони комфорту» стримані міжнародними гарантіями забезпечення функціонування зернових коридорів, а також побоюванням наших засобів ураження", – заявили в ОК "Південь".

На території Придністровського регіону Республіки Молдова ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

Українські військові закликали не дозволяти ворожим силам вводити в оману, бути пильними, дотримуватися заходів безпеки і довіряти силам оборони. Варто дотримуватися правил повітряної тривоги, оскільки загроза ударів ракетами і безпілотниками по всій країні не зникла.

Нагадаємо, за минулу добу оборонці відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Землянки і Чугунівка Харківської області, а також Соледар, Бахмут, Андріївка, Кліщіївка, Новомихайлівка, Мар’їнка, Невельське, Первомайське та Авдіївка Донецької області.