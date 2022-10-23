Енергетики відновили можливість постачання електрики в усіх регіонах, які зазнали російських атак, - Зеленський

В усіх регіонах після російських обстрілів 22 жовтня енергетики відновили можливість постачання електрики.

Про це президент Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

"Сьогодні вже можемо прозвітувати, що в усіх наших регіонах, які стали мішенню вчорашньої російської терористичної атаки, відновлено технічну можливість постачання електрики. Я дякую кожному й кожній, хто працював без упину, щоб дати людям світло", - повідомив глава держави.

Президент наголосив, що у багатьох містах і районах енергокомпаніям доводиться застосовувати графіки стабілізаційних відключень. Це необхідно для того, щоб у всіх українців був доступ до енергії - в умовах, коли її виробництво неможливе у достатньому обсязі.

"Відновити зруйновані ударами терористів енергообʼєкти - це значно довша і складніша справа. Але з часом ми і це забезпечимо. Тому і сьогодні, і надалі, як і раніше, слід дуже свідомо споживати електрику. Будь ласка, не забувайте обмежувати використання непотрібної та енергозатратної техніки", - звернувся до громадян Президент.

Також президент Володимир Зеленський відреагував на обдзвін міністром оборони РФ Шойгу очільників оборонних відомств кількох країн, під час яких той розповів про так звану українську "брудну бомбу", назвавши його телефонною каруселлю.