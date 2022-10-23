Зросла кількість постраждалих від ранкового обстрілу Нікополя, одна людина у важкому стані

Пошкоджено десять житлових будинків, дитсадок, декілька приватних підприємств, а також лінія електропередач.

Внаслідок ранкового обстрілу Нікополя російськими окупантами поранення отримали шестеро осіб.

Про це повідомив у соцмережах голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Внаслідок ворожої атаки поранення дістали шестеро осіб: чотири чоловіки і дві жінки. Постраждалим – від 22 до 64 років. Одна людина у важкому стані", - зазначив Лукашук.

Він додав, що пошкоджено десять житлових будинків, дитсадок, декілька приватних підприємств, а також лінія електропередач.

Крім цього, обстріли зачепили вантажівки та легкові машини. В одній із авто у момент обстрілу їхали люди.

За словами голови облради, рятувальники знешкодили чотири снаряди від РСЗВ, які виявили на місці обстрілу.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів Нікополя також спалахнула пожежа.

Вночі Повітряні сили ЗСУ збили над Дніпропетровщиною ворожий дрон Shahed-136.