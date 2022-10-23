Повітряні сили збили над Дніпропетровщиною ворожий дрон Shahed-136

Цієї ночі росіяни обстрілювали Марганецьку громаду Нікопольського району Дніпропетровщини.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, ворог здійснював обстріли з РСЗВ та важкої артилерії . Масштаби руйнації з’ясовуються, люди не постраждали.

Решта районів провели ніч під звуки сирени, та минулося без атак. На цю хвилину спокійно.

Також уночі українські військові збили ворожий безпілотник Shahed-136.

“Під час нічної атаки росіян наші військові з повітряного командування “Схід” знищили над областю ворожий дрон-камікадзе Shahed-136. Його збили у Нікопольському районі”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок вчорашнього обстрілу Нікопольського району Дніпропетровщини постраждало четверо людей. Троє з них у лікарні.