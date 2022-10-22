Зеленський закликав економити електрику: у багатьох містах ще тривають відновлювальні роботи

Від кожного міста і району України залежить стабільність роботи енергетики всієї нашої держави.

В Україні триває ліквідація сьогоднішніх ударів окупантів по енергетичній інфраструктурі, заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

“Географія цього чергового масованого удару дуже широка: Волинь, Одещина, Хмельницька область, Кіровоградська область, Дніпропетровщина, Рівненська область, Миколаївщина, Запорізька область та інші”, – нагадав він.

На частині території нашої держави, де електрика була відключена внаслідок удару, вже вдалося відновити енергопостачання.

“Частково в Одеській області, частково на Хмельниччині електрику вже повернули, Рівненщина – більшості відновили, є позитивні звіти також з інших областей. Але в багатьох містах, у багатьох районах відновлювальні роботи ще тривають. Намагаємось якнайшвидше повернути людям світло”, – сказав президент.

Він закликав ще уважніше, ніж раніше, ставитись до необхідності свідомо споживати електрику.

“Основна мішень терористів – енергетика… Від кожного міста і району України залежить стабільність роботи енергетики всієї нашої держави. Будь ласка, обмежуйте роботу техніки, яка споживає багато електрики. І особливо в години пікового споживання вранці та ввечері”, – зазначив Зеленський.

Президент просить звертати увагу на повідомлення від місцевої влади й енергокомпаній про те, коли можуть бути стабілізаційні відключення на вашій вулиці чи у вашому районі.

“Плануйте свій день, враховуючи цю інформацію”, – додав він.

Нагадаємо, вранці 22 жовтня росіяни завдали ударів по енергетичних об'єктах у різних регіонах України.

У Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Обласний центр лишився без світла. Також повідомили про відключення електрики у Луцьку та Рівному. Пізніше по Волині було завдано другого удару.

Російські окупанти завдали ракетних ударів по енергетичних об’єктах у Кропивницькому та Голованівському районах.

Російська армія також завдала двох ракетних ударів по Одеській області. Влучання відбулися в обʼєкт енергетичної інфраструктури, внаслідок чого в деяких населених пунктах зникло світло.

Також декілька ракет, які летіли на Київ, збили в області сили протиповітряної оборони.

"Укренерго" ввела тимчасове обмеження споживання електроенергії у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. Згодом у компанії повідомили, що масштаб пошкоджень енергетичної інфраструктури України внаслідок атаки 22 жовтня може бути більшим, ніж після ракетних ударів 10-12 жовтня.