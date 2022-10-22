Сьогодні російська армія масовано обстріляла місто Вовчанськ Харківської області з артилерії. Про це повідомили у Національній поліції України.
Пошкоджено два приватні будинки, автомобіль, інфраструктурні об'єкти.
Постраждалих немає.
Працівники відділу поліції № 1 Чугуївського РУП зафіксували факт збройної агресії та зібрали речові докази.
Попередньо встановлено, що обстріл здійснювався зі зброї 152 калібру.
Нагадаємо, снайпер російської окупаційної армії 25 лютого на Харківщині вистрелив у цивільний автомобіль та поцілив у 10-річну дівчинку, яка в ньому їхала.