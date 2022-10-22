Сьогодні російська армія масовано обстріляла місто Вовчанськ Харківської області з артилерії. Про це повідомили у Національній поліції України.

Пошкоджено два приватні будинки, автомобіль, інфраструктурні об'єкти.

Постраждалих немає.

Працівники відділу поліції № 1 Чугуївського РУП зафіксували факт збройної агресії та зібрали речові докази.

Попередньо встановлено, що обстріл здійснювався зі зброї 152 калібру.

За цим фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Фото: Національна поліція

Фото: Національна поліція

Нагадаємо, снайпер російської окупаційної армії 25 лютого на Харківщині вистрелив у цивільний автомобіль та поцілив у 10-річну дівчинку, яка в ньому їхала.