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Верещук нагадала, як уникнути мобілізації на окупованих територіях

Попри намагання ворога використати українців, як “гарматне м’ясо”, існують можливості цього уникнути.

Верещук нагадала, як уникнути мобілізації на окупованих територіях
Ірина Верещук
Фото: minre.gov.ua

Попри намагання ворога використати українців, що живуть на тимчасово окупованих територіях, як “живий щит” чи “гарматне м’ясо”, існують можливості цього уникнути.

Про це заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук в ефірі Першого каналу.

“Уникайте контакту з окупантами. Не повідомляйте місце свого перебування. Не співпрацюйте. Особливо – не отримуйте так званий паспорт громадянина російської федерації. Найкраще – використайте будь-яку можливість, щоб евакуюватися”, – нагадала Віце-прем'єр-міністр ключові правила поведінки в окупації.

Вона підкреслила, що мобілізація до російського війська, яка зараз відбувається на тимчасово окупованих територіях, є незаконною. Женевська конвенція однозначно й чітко забороняє мобілізовувати місцеве населення в армію ворога. 

“Насильницька мобілізація – порушення Міжнародного гуманітарного права та воєнний злочин. І за це країна-окупант понесе невідворотну відповідальність”, – додала Верещук.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Росії вже мобілізували близько 200 тисяч осіб від заявлених 300 тисяч. Пропаганда активізувала інформаційну кампанію на окупованих територіях і розповідає про нібито позитивні наслідки приєднання до РФ.

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