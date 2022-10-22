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Петиція про перейменування площі Перемоги в Києві набрала необхідну для розгляду кількість голосів

Тепер київська влада має відреагувати на петицію.

Петиція про перейменування площі Перемоги в Києві набрала необхідну для розгляду кількість голосів
Фото: Вікіпедія

Петиція про перейменування столичної площі Перемоги та демонтаж обеліску на ній набрала більше 6 тис. голосів.

Про це стало відомо з інформації на сторінці петиції №11114 на сайті електронних петицій Київради.

Наразі петиція, котра була оприлюднена 30 серпня, набрала 6 147 голосів. Для розгляду столичною владою петицію мають підписати щонайменше 6 тис. киян.

Як зазначив автор петиції Ярослав Воропай, “обеліск на площі перемоги не має ніякої історичної та естетичної цінності. Це просто істукан який тут залиши радянські окупанти”.

Також він відзначив необхідність повернути площі історичну назву - Галицька. 

Нагадаємо, в Оболонському районі Києва перейменували вулицю Маршала Малиновського на вулицю Героїв полку "Азов"

Раніше повідомлялось, що у столиці вже перейменовано понад сотню міських об'єктів, назви яких пов'язані з Російською Федерацією та її сателітами. 

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