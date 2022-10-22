У Сєвєродонецьку зрадників селитимуть у порожніх квартирах

В порожні квартири у Сєвєродонецьку можуть поселити колаборантів.

Про це повідомив у Телеграм голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його даними, днями в Сєвєродонецьку відбулася нарада, на якій місцеві колаборанти прийняли рішення щодо заселення порожніх квартир та будинків. Із понеділка, 24 жовтня, очікуватимуть інформацію від місцевого населення щодо відсутності сусідів і наявності гарного майна в них.

За даними ОВА, у Сєвєродонецьку залишаються орієнтовно 7-8 тис. жителів. Люди вимушені виживати за рахунок навколишніх сіл.