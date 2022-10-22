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Шольц пояснив, чому не хоче, щоб Німеччина поставила Україні танки

На його думку, від 20 до 30% німців не погоджуються з постачанням зброї Україні.

Шольц пояснив, чому не хоче, щоб Німеччина поставила Україні танки
Фото: EPA/UPG

Німеччина не постачає до України танки, тому, що влада враховує думку громадян, які не згодні з політикою антиросійських санкцій.

Про це йдеться в інтерв'ю німецького канцлера Олафа Шольца виданню Welt.

За його словами, Німеччина круговими поставками досягла того, що Чехія, Словенія, Словаччина та Греція вже поставили Україні понад 100 радянських танків. 

"Але факт залишається фактом: питання про те, яку зброю ми постачаємо, ґрунтується на дуже чіткому принципі - не діяти поодинці. Моє враження від розмов з громадянами: від 20 до 30% не погоджуються ані з політикою санкцій, ані з постачанням зброї. Серед них виборці практично всіх політичних напрямів. Я сперечаюся з тими, хто сумнівається, і пояснюю причини наших рішень", - зазначив Шольц.

Він додав, що багато німців вважають зважений курс уряду правильним.

Нагадаємо, що німецька компанія Hensoldt AG, яка спеціалізується на сенсорних технологіях для захисту та спостереження, передала Україні першу багатофункціональну радіолокаці́йну станцію TRML-4D.

А перший комплекс протиповітряної оборони IRIS-T виробництва Німеччини добре показав себе під час ракетних обстрілів та атак дронами. 

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