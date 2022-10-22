Серж Марко: «Я хочу, щоби в Росії їжа була в обмін на ядерну зброю. А ні – здохніть там всі»

Ми поговорили з ним про ракетний терор росіян , про ефективність іранських дронів-камікадзе , якими ворог обстрілює українські міста, про роль снайперів на війні (Олександр тривалий час був інструктором цього напрямку для Збройних Силах України), про справжніх героїв війни та телевізійних персонажів, якими їх намагаються замінити.

«Перші два тижні війни були такими, що я змирився з думкою, що загину. Тому що загинув мій комбат, загинуло багато людей, про яких я думав, що ми будемо старими сидіти десь на річці, смажити біфштекси і розмовляти про те, як ми воювали. Тобто, що все неочевидно: росіяни під Києвом, ми ведемо бої в Мощуні... А зараз, коли я бачу, куди ми йдемо і куди вони йдуть, це дуже мене мотивує. Тобто я розумію, що вони уже програли, що це просто агонія, просто їх треба добити найбільш жорстоко», – говорить в інтерв’ю LB.ua Олександр Карпюк, відомий також як Серж Марко, колись відомий волонтер, а нині – морський піхотинець.

«Росіяни хочуть швидких результатів, вони хочуть піару і це робить їх неефективними»

Олег Базар: Власне зараз, коли ми записуємо це інтерв’ю, у Києві триває повітряна тривога, знову щось до нас летить. Ти недавно назвав масований ракетний удар по Україні «найбільшою операцією ІПСО, щоб озлобити мешканців України, без серйозних наслідків». Але наслідки доволі серйозні: третина енергетичної інфраструктури пошкоджена.

Вони вдарили, але прилетіло в ціль близько третини (ракет, – LB.ua). Ви ж бачили ТЕЦ взагалі в своєму житті? Це величезна територія. Ми всі розуміємо, що деякі ракети ще спуфились, тобто їм давали хибні координати, якось відводили. Тобто так, вони падали на території ТЕС, створювали пожежі, але не всі пошкодження були настільки критичними.

О.Б.: Питання в іншому: вони зможуть повторювати це регулярно, саме так, як росіяни погрожують?

Ні. Кожна ракета – це спецоперація. Треба мати дані радіорозвідки, супутникові дані, потрібно розуміти, на яких висотах де і як вона буде проходити, де включиться РЕБ, який може щось впіймати і триангулювати. Маршрут, який вона проходить, доволі великий. Але коли ти просто вивалюєш отак десятки ракет…

О.Б.: Навіть більше, сотню…

Так, десь під сотню було. І в цей час вся країна цими парасольками ППО та РЕБ мацає, шукає, літачки в небі перехоплюють. Тобто ефективність цього (ракетного удару, – LB.ua) нижча. Так би в них прилітало дві з трьох, а прилітає одна з трьох. Тобто, це не ефективно. І цілі були неефективні, і результат.

Олександр Рудоманов: Ти кажеш, що кожна ракета – це спецоперація. Чи реально її організувати за два дні? Адже західні медіа припускали, а деякі наші підхоплювали, що це відповідь Росії за Кримський міст.

Ні. Росіяни і раніше промацували таку можливість – вони вже били по ТЕЦ, по якихось енергетичних вузлах. І аналізували результат. І цей результат якось їх мотивував це зробити масово. Тобто вони до цього готувались. При чому це не був якийсь секрет Полішинеля: всі розуміли, що нам будуть валити ТЕЦ. Єдине, чого не знали рускі, так це те, що їм бахнуть Кримський міст на день народження Путіна.

«Залужний – великий шмат позитиву, і це при тому, що він доволі жорстка людина»

О.Р.: Росіяни пишуть, що такі атаки – це стиль нового командувача їхніх військ на фронті генерала Суровікіна.

Коли Суровікін прийшов, ця операція по знищенню нашої енергосистеми вже планувалася. Росіяни такі: «Вау, молодець, «генерал Армагеддон». На наступний день з’явилось світло і вони: «Як так?». Тобто ця людина навіть не має стосунку до операції, але вона вже за неї винна. І коли його будуть знімати за два-три тижні, йому це скажуть. Якби вони запланували якісь речі, які не мали б швидкого результату, але дозволили б якось вирівнювати ситуацію на фронті, оце було б для нас погано. Але вони хочуть швидких результатів, вони хочуть піару, вони дивляться, як реагує народ у Росії, і це робить їх неефективними. І це дуже класно.

Фото: Facebook/Головнокомандувач ЗС України

Вони не вірять у солдата, для них солдат – це бидло, для них є генерали, полковники, піар, воєнкори, телеканал «Звезда» і оця совкова система, яку ми перебороли. Коли Муженко був в Генеральному штабі, він з солдатами за руку вітався і на «ви». «Товариш солдат, як у вас справи?», – це фраза Муженка. Ви ніколи такого від російського генерала не почуєте. Залужний – великий шмат позитиву, і це при тому, що він доволі жорстка людина й дуже добре розуміє, де потрібно натиснути, а де можна просто розслабитись і бути своїм. Він не грає, в нього це з середини.

О.Б.: Традиційно, коли ми готуємось до інтерв’ю, то просимо читачів на Facebook пропонувати запитання. Одне з них стосувалося совковості в армії, яку, як ти сказав, ми перебороли. Отож, запитання: «Масово бачив абсолютно безтолкових комбатів, начальників штабів. Совкові маразматики, що повилазили переіндексувати собі пенсію. Невже за вісім років війни мало молодих офіцерів на ключові посади виростили?».

Знаєте про метод Парето?

О.Р.: Так, 80/20. (80 відсотків наслідків спричинені 20 відсотками причин, – LB.ua)

Він працює завжди. У нас просто совком називають неефективність. В нас не було багато років навчання, якихось лідерських курсів для командирів. І люди, які колись отримали погони… От приходить (по мобілізації, – LB.ua) майор – «Ось посада майорська, давай». Але він – дуб-дерево. І це не тому, що він совковий, він просто довбойоб. Його просто не можна пускати керувати людьми. В нас дійсно немає системи, яка могла б швидко фільтрувати, викидати цих людей і їх замінювати. Але це не тому, що ми не хочемо, щоб в нас була така система, а тому що довбойобів багато. От і все. У Росії їх ще більше, тому ми виграємо.

О.Р.: Повернімося до обстрілів інфраструктури. СБУ постійно затримує коригувальників на місцях. Навіщо вони потрібні? У нас же практично вся інфраструктура з радянських часів.

Ви були, наприклад, на ТЕЦ?

О.Б.: Так. Це величезні махіни.

Фото: ДСНС

Тобто потрібно розуміти, куди саме влучати, у які координати. Ось це і є питання, яким займаються коригувальники. Скажу як людина, базу якої теж розвалювали ракетами: це дійсно роблять наші деякі співвітчизники. Причому рівень інтелекту там просто пиздець.

О.Р.: Ти з ними спілкувався?

Я спілкувався з людьми, які їх брали.

О.Б.: Яка у них мотивація? Тому що вони за Росію чи тому що 500 гривень?

Розумієте, є люди, які самі ніколи нічого не мали і в них немає ніяких перспектив взагалі. Тобто вони не полетять в Таїланд, в них не буде німецького автомобіля, вони не куплять собі іншу квартиру. І такими людьми дуже легко маніпулювати ідейно. Оцим «ми – рускі, з нами Бог», «велика імперія», «розвалили Союз»… Люди, які мають восьмибітний мозок, такою пропагандою дуже класно програмуються.

О.Р.: А як ти оцінюєш, з військової точки зору, оці прильоти по інфраструктурі?

Так це ж тероризм. Всі розуміють, і на Заході теж, що Росія навіть з її невичерпними ресурсами, не зможе воювати більше, ніж рік. Тобто якщо вже вони Т-62 почали гнати сюди, то що потім? На Т-34 сюди будуть їхати?

О.Р.: Але він стріляє…

Він повинен стріляти у форматі того театру бойових дій, в якому він застосовується. А застосовується він в театрі бойових дій, в який зараз заходять баражуючі боєприпаси, «джавеліни» та інше.

Тому воно стріляє, але треба розуміти, що людина, яка має стріляти – теж не смертник. Ну, він же не дибіл, щоб лізти в танк і розуміти, що в нього шансів у бою вистояти немає ніяких.

«Шахеди» в нашому театрі бойових дій неефективні. Але тероризувати мирні міста – так»

О.Б.: Ще одна історія, яка зараз всіх непокоїть, – іранські дрони. Ти писав на Facebook, що це не дуже ефективна історія, на відміну від російських «Кубів» і «Ланцетів». А що з «Шахедами» не так? Ну, літають же, вибухають.

Фото: EPA/UPG

Росіяни взяли ці «шахеди» і політали декілька днів по фронту. Результат цих польотів – у нас є два «Мохаджера» (іранський розвідувальний БПЛА, – LB.ua), декілька «Шахедів». Ми їх розібрали, побачили, як воно працює, і все. І після цього на фронті вони вже не літають. Там літають «Куби», «Ланцети», а «Шахеди» вже не літають. Тобто вони в нашому театрі бойових дій неефективні. Але тероризувати мирні міста – так.

Але навіщо? Росія чого цим добилася? Що нам пообіцяли більше ППО? Там ми цим ППО не «Шахіди» будемо збивати, а будемо збивати «Калібри» та Х-101, які коштують по 6-11 мільйонів за ракету. Коли в нас щось там на полі бою виходить чи не виходить, це світ не дуже турбує. Коли в нас розвалюють п’ятиповерхівку і витягують звідти дитину, то це світ дуже спонукає нам ще щось дати.

О.Б.: Рішення Сергія Притули – зібрати кошти на українські дрони-камікадзе RAM II – це правильна ідея?

У нас є компанія «Укрспецсистемс», яка виробляє літачки PD-2 (розвідувальні БПЛА, – LB.ua). Вони непогано себе показали, пройшли вже деякий шлях модернізації, їх допилювали під цей театр бойових дій. І саме ця компанія також робить RAM ІІ. Тобто навіть якщо щось зараз не працює, є полігон для того, щоби зробити зброю, яка буде працювати попри російські РЕБ і ППО. В це треба інвестувати.

Наше Міноборони при Тарані (міністр оборони у 2019-2021 роках, – LB.ua) саботувало всі ці ідеї просто на корені. «Укрспецсистемс» бігав і з «Терміналом» (комплекс, що складається з розвідувального БПЛА PD-2, ударного дрона-камікадзе RAM II та сучасної системи управління, – LB.ua), і з RAM II тими ж самими. Ну це ж класно, давайте зробимо.

О.Б.: Тарану не подобались дрони.

Був навіть мем, не бачили? «Так, рядовий, план такий: ви берете три бехи, два підрозділи, вриваєтесь у ту посадку, зав’язується бій. Далі ви стрибаєте в їхні окопи, орієнтуєтесь, де знаходиться противник та їх резерви, після чого займаєте оборону і коригуєте арту. Якщо противник буде поруч з вами, то коригуєте на себе». – «А може краще дронами?» – «Дрони для підарів!». І оце Таран. Це людина, яка зовсім не розуміла нинішнього театру бойових дій.

Фото: mil.gov.ua Андрій Таран

Коли ми будували у Пісках систему відеонагляду, це саботувало Міністерство оборони. У підсумку, ми зі спонсорами пішли в «Укрспецсистемс», купили у них сервер з «Терміналом» – це програма, яка дозволяла, скажімо так, збирати інформацію по лінії фронту з камер, з будь-яких апаратів вводу інформації.

О.Б.: Це дуже крута історія.

У нас були настільки програшні позиції (у Пісках, – LB.ua), що кожна людина, яка буде висовуватись в амбразуру, мала шанс спіймати кулю в обличчя. Ми збудували систему, розставили камери по лінії батальйону і у нас у кожному окопі сиділа людина з сигаретою і з кавою – мишкою камеру вліво, камеру вправо, щось призумила, подивилася. І у нас втрати зовсім впали.

Є такий Юрій Голик (координатор «Великого будівництва», – LB.ua), він про цю історію почув, прийшов і сказав: «Слухай, а чому це у нас не стоїть по всій лінії? Це ж рішення, яке на поверхні». Я кажу: «Юра, щоб ти розумів, в нас тепловізійних камер немає. Тобто в нас люди в ГШ не розуміють, що в добі є день та ніч, і що ми воюємо по ночах. Тобто тільки сутінки – і все, в нас камери нічого не бачать». Хоча, в масштабах держави, це копійки.

Коли про це дізнався Кубраков (міністр інфраструктури, – LB.ua), який зовсім не мав до систем відеонагляду жодного стосунку, вони почали шукали гроші, задовбували всіх своїх знайомих, але казали: «Хлопці, давайте робити».

І я вважаю, що якби ми фортифікували всю лінію, у нас все було б на початок війни зав’язано і вся інформація, яка стікалась, була б консолідована у якихось центрах прийняття рішень, нам було би набагато простіше займати оборону.

«Якщо Білорусь кинеться сюди – це буде кінець Лукашенка»

О.Б.: Ти казав, що тобі подобається те, що відбувається в Росії. Генералів міняють, Кадиров віддає накази Міністерству оборони, його помічники лякають студентів… Але якихось серйозних внутрішніх процесів, які би нам допомогли, немає.

І не почнуться. Не вірю. Я вважаю, що росіяни – це нація рабів, і вже все, що могло статися, щоби вони прозріли, вже сталося. Тобто немає з ким домовлятися, розмовляти, чогось чекати від них…

Я не вірю, що українці – це нація героїв, спартанців, космодесанту. Ми просто потрапили у таку ситуацію, коли ми були вимушені ставати ефективними. І мені дуже імпонує, що у Росії немає таких процесів. Тому що якби вони там були, з їх грошима, з їх можливостями нам би було дуже важко.

О.Б.: Тобто роботи над помилками вони не роблять?

Ні. Вони просто взяли, замінили у борделі ліжка, сказали: «Це точно останній раз, ми тепер будемо казати правду» – і продовжили пиздіти. Це так гарно.

І цей «генерал Армагеддон» теж піде зі своєї посади. І вони знайдуть якогось іншого цапа-відбувайла. Нас це влаштовує…

...перші два тижні (війни, – LB.ua) були такими, що я змирився з думкою, що загину. Тому що загинув мій комбат, загинуло багато людей, про яких я думав, що вони не загинуть, що ми будемо старими херами сидіти десь на річці, смажити біфштекси і розмовляти про те, як ми воювали. А вони взяли і загинули. І я зрозумів, що, мабуть, і я загину. Тобто, що все неочевидно: росіяни під Києвом, ми ведемо бої в Мощуні... А зараз, коли я бачу, куди ми йдемо і куди вони йдуть, це дуже мене мотивує. Тобто я розумію, що вони уже програли, що це просто агонія, просто їх треба добити найбільш жорстоко. І все.

О.Б.: На що вони розраховують? Що зимою всі замерзнуть – і ми, і європейці – та скажуть: ок, давайте домовлятися?

Фото: Генштаб

Я не знаю їхніх планів і не буду недооцінювати ворога –думаю, що там є якась кількість здравих людей, які щось планують доволі здраво, вони мають розвіддані, якось розуміють кількість сил та засобів. Але також я розумію, що у нас вже декілька батарей HIMARS, які обвалюють їх логістику, причому дуже ефективно. Тому їхня логістика завжди буде розйобана. Якщо логістика буде розйобана, то вони заходять в дуже важку зиму. Якщо вони заходять в дуже важку зиму, то їм потрібно мати дуже багато всього: перший, другий, третій ешелон, резерв, щоб виконувати наступальні операції. Це неможливо. Це не тому, що вони – довбойоби, це вже просто у рамках військової науки неможливо. І тому я думаю, що якісь плани є, але вони всі підуть по пизді.

О.Р.: А якщо білоруська армія вступить у війну?

То ми їх теж відпиздимо. Я не хочу ставати Олегом Ждановим, який «знає», як думає Лукашенко, і що для нього є червоними лініями, а що – ні, але я просто розумію: якщо Білорусь кинеться сюди – це буде кінець Лукашенка. Ми зробимо таку криваву баню, що білоруси винесуть Лукашенка вперед ногами. Лукашенко це прекрасно знає. Але тут треба розуміти, що у нього зараз ситуація, коли він сидить то на піках точених, то на альтернативному варіанті. І не зрозуміло, на який варіант його посадить Путін.

«Не кожна людина, яка зі снайпеврською гвинтівкою ходить, є снайпером»

О.Б.: Зараз кажуть, що у нас – війна артилерії, тому снайпери на фронті не дуже актуальні. Навіть Притула нам в інтерв’ю казав, що зараз вони перестали закупляти засоби для снайпінгу, тому що нема потреби. Це так чи ні?

Снайпер – це людина, яка полює на людей. І не кожна людина, яка зі снайперською гвинтівкою ходить, займає посаду (снайпера, – LB.ua), є снайпером. Не кожна з них дійсно вбивала людей і мала оцього внутрішнього звіра, який його штовхає. День-другий повзати по посадках, побачити ціль, потім один день, другий почекати, на третій знову побачити цю людину, зрозуміти систему і вже на сьомий день таки його вполювати. І такий: «Блін, це краще, ніж оргазм».

Таких людей не так багато. Колись на маріупольському напрямку прийшло перехоплення про одинадцять «перехватів». Тобто це одинадцять «днрівців», яких вбили снайпери. І ми такі: «О, шість – це ми, при чому всі підтверджені, два – це «азовці» «Хвата», один – того батальйону і двоє – цивільних, які приїжджали і працювали з підрозділами дуже ефективно. А знаєте, скільки в цьому секторі людей були снайперами?

О.Б.: Скільки?

Близько трьохсот. А працювали буквально декілька людей. Я бачив багато людей, які кажуть: «Зараз війна арти, ви що, там ще й заміновано…». І я бачив хлопців, які просто на все плювали, йшли, брали кулеметника і виносили по чотири-п’ять людей просто за добу чи дві. І я знаю, що там же були підрозділи, які за чотири місяці не вполювали жодного.

До речі, зараз на фронті працює гвинтівка «Володар Обрію» і нею працює снайпер. Це гвинтівка, яка не має аналогів, дистанція прямого пострілу – три кілометри. Куля 50 калібру, тобто 12,7 мм, яка виходить з гільзи калібру 14,5. Це, ну, просто якась така вундерваффе вархамерівського стилю. Таку кулю не втримає жоден бронежилет, а навіть якщо й втримає, то людина за бронеплитою просто стане медузою. І люди з цією унікальною гвинтівкою ходять, вбивають успішно і їм нічого не заважає. От як так?

Фото: Міністерство оборони України Снайперська гвинтівка “Володар обрію”

Причому це абсолютно українська розробка, такого калібру до України не існувало, і її розробила людина, яка є дуже гарним снайпером.

«Всі розуміли, що коли настане час героїв, вилізають у простір негерої, скажемо так»

О.Р.: В квітні ти був нагороджений орденом «За мужність». Чи можеш розповісти, за що саме?

Ні. Скажімо так, ця історія вже є в інтернеті, про неї знятий якийсь ролик. Нас дуже бомбило, тому що люди, які виконували цю роботу, там не вказані і навіть не всі були нагороджені. Ну, але зробили і зробили. Це мало тоді дуже значний вплив на оборону в Київській області. Київ встояв, ми вважаємо, що ми не дарма народилися на цей світ.

О.Б.: Читачі просили спитати, чи є хоча б чернетки продовження книги? (Олександр – автор книги «Хроніки гібридної війни», – LB.ua)

Ні. Я, мабуть, напишу, тому що вже бачу певні тенденції. Всі розуміли, що коли настане час героїв, вилізають у простір негерої, скажемо так. Тобто є люди, які дійсно гарно розуміють те, що зараз відбувається на фронті, не ляпають те, що не потрібно, коректно та об’єктивно висловлюються, але у переглядах – не вони, а Жданов.

І коли в ефірі герой Поворознюк (бізнесмен-аграрій, президент ФК «Інгулець». Під час війни став популярним медіаперсонажем, – LB.ua) а не той же Сухаревський (полковник Вадим Сухаревський – командир 59-ї окремої мотопіхотної бригади, Герой України, – LB.ua)… Чи інші, які робили такі речі… І коли ми бачимо, що замість них – на екрані якийсь бандос, який сам не добрався до передової, сформував собі якесь ОПГ і зараз корчить з себе патріота на крові тих, хто реально воює, то я розумію, що краще напишу книгу.

Фото: прес-служба ОП Вадим Сухаревський та Володимир Зеленський

О.Б.: Ще запитання з Facebook: яка вундерваффе з Заходу здатна пришвидшити наш контрнаступ і чи існує в принципі така зброя?

Коли ми будемо мати вдосталь ATACMS, які зможуть проривати оборону ППО, щоб знищити ескадрилью десь за Воронежом? А якщо ми зможемо в’їбати по Бельбеку (військовий аеродром в Криму, де базуються бомбардувальники, – LB.ua)? Якщо ми зможемо дотягуватись не просто до якихось тактичних цілей, а до оперативних, до стратегічних, це вже буде вказувати, що ми з Росією стали на один рівень. І все те, що вони багато років апгрейдили та з совка збирали, ми просто починаємо множити на нуль. Ця війна – це війна дронів, артилерії та ракет. З дронами зрозуміло, з артилерією теж якось, а ось ракети… В нас немає ще ракет, якими би ми могли вражати цілі далеко. «Томагавки» би – зовсім було б добре.

О.Б.: Запитання від Івана Костенка (морський піхотинець, історик, відомий блогер, – LB.ua). Чи можеш дати оцінку та назвати можливі причини, чому у нас з 2014 року так і не був збудований завод по виготовленню боєприпасів хоча б до стрілецької зброї?

Думаю, це тому, що в нас деякі люди – просто кончені довбойоби, яких потрібно посадити за те, що вони знизили обороноздатність, бо гралися у тему, як би з цього наварити собі на карман. І якщо ці люди не сядуть, це буде дуже погано. Після цієї війни, думаю, повинні бути викладені карти на стіл. Бо якщо ми вже після цієї війни цього не зробимо, то я тоді не знаю, хто ми. Терпіли.

О.Р.: І останнє, традиційне, питання. Що особисто для тебе буде перемогою у війні?

Ядерне роззброєння Росії. Я хочу, щоби ці мразоти, якийсь російський опозиціонер Навальний, наприклад, питав: «А что нам есть?». І йому відповідали: «Ешь ракеты, блядь! Ядерные, сука». От так от. Я хочу, щоби в Росії їжа була в обмін на ядерну зброю. А ні – здохніть там всі, суки. Ваші три покоління – підараси, четверте теж буде підарасами. Або ви через голод, приниження і роззброєння пройдете і станете нацією, або здохнете всі. І от коли питання буде розглядатись у такому форматі, тоді це буде перемогою. Тому що поки Росія – ядерна держава, яка погрожує світу, – це не перемога.