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В Україні загинули 10 іранських інструкторів, які навчали росіян керувати дронами-камікадзе
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Іран може надсилати нові партії безпілотників до РФ, - Блінкен

США працюють над протидією зусиллям Ірану.

Іран може надсилати нові партії безпілотників до РФ, - Блінкен
Фото: ЕРА/UPG

Іран може надсилати до Росії нові партії дронів-камікадзе, щоб допомогти її військам, яким бракує техніки.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Bloomberg.

"Ми вважаємо, що Росія отримала десятки цих БПЛА з Ірану, і, можливо, у розробці є ще більше", - сказав Блінкен.

Блінкен сказав, що США працюють над протидією зусиллям Ірану та посиленням здатності України відбивати напади.

"Ми перешкоджаємо незаконній торгівлі зброєю, включно з БПЛА, скрізь, де ми можемо їх побачити, знайти та стримати. Ми продовжуємо зміцнювати захист наших партнерів, у тому числі в Україні, проти використання БПЛА або будь-яких інших систем озброєння, якими може займатися Іран", - сказав Блінкен.

Нагадаємо, що в Україні загинули 10 інструкторів з Ірану, які навчали російських окупантів керувати дронами-камікадзе.

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