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Британці слідом за ЄС застосували санкції проти Ірану

Вони стосуються трьох осіб і виробника безпілотників. 

Британці слідом за ЄС застосували санкції проти Ірану
Іранські баражуючі боєприпаси «Shahed-136».
Фото: Telegram/СтратКом ЗСУ

Велика Британія застосувала санкції проти трьох іранських генералів та однієї компанії, що повʼязана з виробництом зброї. Обмежувальні заходи застосовані через використання у війні проти України ударних безпілотників іранського виробництва. 

Санксійний список доповнився компанією Shahed Aviation Industries, пише Радіо Свобода. Вона виробляє БпЛА Shahed-136, або "Герань", як їх маркують росіяни. Цими апаратами окупанти бʼють по критичній та цивільній інфраструктурі України. 

Британія підкреслила, що безпілотники постачаються у Росію для використання у незаконному вторгненні на українську територію. 

Нагадаємо, вчора обмежувальні заходи проти Ірану впровадив Євросоюз. Їх було напрацьовано в дуже оперативні терміни. Вони вже набули чинності. 

Іран офіційно заперечує, що постачає озброєння росіянам для участі у війні проти України, однак це спростовується уламками "шахідів", які знаходять на місцях обстрілів. Крім того, США мають докази, що в Криму російській окупантів тренують іранці – вони вчають їх запускати свої безпілотиники. 

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