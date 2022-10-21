Британці слідом за ЄС застосували санкції проти Ірану

Велика Британія застосувала санкції проти трьох іранських генералів та однієї компанії, що повʼязана з виробництом зброї. Обмежувальні заходи застосовані через використання у війні проти України ударних безпілотників іранського виробництва.

Санксійний список доповнився компанією Shahed Aviation Industries, пише Радіо Свобода. Вона виробляє БпЛА Shahed-136, або "Герань", як їх маркують росіяни. Цими апаратами окупанти бʼють по критичній та цивільній інфраструктурі України.

Британія підкреслила, що безпілотники постачаються у Росію для використання у незаконному вторгненні на українську територію.

Нагадаємо, вчора обмежувальні заходи проти Ірану впровадив Євросоюз. Їх було напрацьовано в дуже оперативні терміни. Вони вже набули чинності.

Іран офіційно заперечує, що постачає озброєння росіянам для участі у війні проти України, однак це спростовується уламками "шахідів", які знаходять на місцях обстрілів. Крім того, США мають докази, що в Криму російській окупантів тренують іранці – вони вчають їх запускати свої безпілотиники.