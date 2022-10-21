Затримали жителів Вінниччини, які зняли на відео атаку ворожих дронів і спровокували повторний обстріл
Затримали жителів Вінниччини, які зняли на відео атаку ворожих дронів і спровокували повторний обстріл
Ліз Трасс заявила, що подає у відставку, - ЗМІ
Ліз Трасс заявила, що подає у відставку, - ЗМІ
Загроза відновлення наступу Росії на півночі України зростає, – Громов
Загроза відновлення наступу Росії на півночі України зростає, – Громов
Росія атакувала Івано-Франківську область (оновлено)
Росія атакувала Івано-Франківську область (оновлено)
У Києві почали відключати електроенергію
У Києві почали відключати електроенергію
Митрополит Онуфрій замінив ще одного єпископа-втікача - цього разу з Роменської єпархії
Митрополит Онуфрій замінив ще одного єпископа-втікача - цього разу з Роменської єпархії
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
“Куда вы едете? К укропам? В Хохляндию?” Що криється за короткою фразою “ми виїхали з окупованого півдня”
Окупанти в паніці тікають з Енергодару і вивозять награбоване
Окупанти в паніці тікають з Енергодару і вивозять награбоване
ЗСУ знищили переправу окупантів, близько 100 росіян і 10 РСЗВ на Херсонщині
ЗСУ знищили переправу окупантів, близько 100 росіян і 10 РСЗВ на Херсонщині
ГоловнаСвіт

Кулеба обговорив з Яіром Лапідом питання ізраїльської допомоги Україні

Про результати розмови Кулеба не повідомив.

Кулеба обговорив з Яіром Лапідом питання ізраїльської допомоги Україні
Фото: EPA/UPG

Голова МЗС України Дмитро Кулеба провів переговори із прем’єр-міністром Ізраїлю Яіром Лапідом.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Ми детально обговорили звернення України до Ізраїлю щодо надання систем і технологій протиповітряної та протиракетної оборони”, - повідомив Кулеба.

Він додав, що під час розмови поінформував Лапіда про страждання, загибель людей і руйнування, спричинені російськими ракетами та безпілотниками іранського виробництва. 

Нагадаємо, міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай закликав надати Україні військову допомогу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також