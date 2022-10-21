Кулеба обговорив з Яіром Лапідом питання ізраїльської допомоги Україні

Про результати розмови Кулеба не повідомив.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба провів переговори із прем’єр-міністром Ізраїлю Яіром Лапідом.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

“Ми детально обговорили звернення України до Ізраїлю щодо надання систем і технологій протиповітряної та протиракетної оборони”, - повідомив Кулеба.

I spoke to Israeli Prime Minister @YairLapid and informed him on unspeakable suffering, loss of life, and destruction caused by Russian missiles and Iranian-made drones. We discussed in detail Ukraine’s request for Israel to provide air and missile defense systems and technology. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 20, 2022

Він додав, що під час розмови поінформував Лапіда про страждання, загибель людей і руйнування, спричинені російськими ракетами та безпілотниками іранського виробництва.

Нагадаємо, міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай закликав надати Україні військову допомогу.