Кулеба обговорив з Яіром Лапідом питання ізраїльської допомоги Україні

Голова МЗС України Дмитро Кулеба провів переговори із прем’єр-міністром Ізраїлю Яіром Лапідом.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
“Ми детально обговорили звернення України до Ізраїлю щодо надання систем і технологій протиповітряної та протиракетної оборони”, - повідомив Кулеба.
I spoke to Israeli Prime Minister @YairLapid and informed him on unspeakable suffering, loss of life, and destruction caused by Russian missiles and Iranian-made drones. We discussed in detail Ukraine’s request for Israel to provide air and missile defense systems and technology.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) October 20, 2022
Він додав, що під час розмови поінформував Лапіда про страждання, загибель людей і руйнування, спричинені російськими ракетами та безпілотниками іранського виробництва.
Нагадаємо, міністр у справах діаспори Ізраїлю Нахман Шай закликав надати Україні військову допомогу.