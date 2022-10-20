Україна запровадила проти Абрамовича "санкції з відтермінуванням"

Обмеження застосовуватимутья після завершення обміну полоненими та тілами загиблих на війні проти РФ.

Україна запровадили санкції проти російського олігарха Романа Абрамовича з відтермінуванням.

Додаток до відповідного указу №727 опубліковано на сайті президента 20 жовтня.

У ньому є примітка: "Персональні, спеціальні, економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), передбачені позицією 146 (такий номер в Абрамовича у списку, - ред.), застосовуються після завершення процедури обміну полоненими та тілами загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України".

Термін застосування санкцій - 10 років.

Абрамович - єдина особа у санкційному списку, яка має таку примітку.

Указ набуває чинності після опублікування.

Нагадаємо, в квітні в інтерв’ю українським онлайн медіа президент Володимир Зеленський зазначив, що Абрамович представляє на переговорах Росію. Також повідомлялося, що він відвідав Київ, щоб пожвавити ці переговори.