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Україна запровадила проти Абрамовича "санкції з відтермінуванням"

Обмеження застосовуватимутья після завершення обміну полоненими та тілами загиблих на війні проти РФ.

Україна запровадила проти Абрамовича "санкції з відтермінуванням"
Роман Абрамович
Фото: EPA/UPG

Україна запровадили санкції проти російського олігарха Романа Абрамовича з відтермінуванням.

Додаток до відповідного указу №727 опубліковано на сайті президента 20 жовтня.

У ньому є примітка: "Персональні, спеціальні, економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), передбачені позицією 146 (такий номер в Абрамовича у списку, - ред.), застосовуються після завершення процедури обміну полоненими та тілами загиблих внаслідок збройної агресії РФ проти України".

Термін застосування санкцій - 10 років.

Абрамович - єдина особа у санкційному списку, яка має таку примітку.

Указ набуває чинності після опублікування.

Нагадаємо, в квітні в інтерв’ю українським онлайн медіа президент Володимир Зеленський зазначив, що Абрамович представляє на переговорах Росію. Також повідомлялося, що він відвідав Київ, щоб пожвавити ці переговори.

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