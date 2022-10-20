Переселенці з Харкова отримують інформацію про стан свого будинку через чат-бот "Харків - твій дім", - міськрада

З обласного центру через війну виїхало близько 700 тисяч людей.

Жителі Харкова, які виїхали з міста через обстріли, можуть дізнатися про стан свого будинку через чат-бот "Харків - твій дім".

Про це повідомили в пресслужбі Харківської міської ради.

Обласний центр покинуло близько 700 тисяч жителів.

За допомогою чат-бота харків'яни в режимі онлайн можуть дізнатися, в якому стані перебуває їхній будинок. Також люди можуть ухвалити виважене рішення про повернення додому.

За інформацією ОВА, з моменту запуску чат-боту ним скористалися майже 425 тисяч разів.

У міському департаменті цифрової трансформації заявили, що внаслідок повномасштабного вторгнення Росії у Харкові було пошкоджено 5100 будівель. Понад 1300 об’єктів було зруйнувано внаслідок прямих влучань снарядів та ракет, з них 900 - багатоквартирні будинки.

Нагадаємо, днями РФ випустила по Харкову вісім ракет С-300.

До цього окупанти вдарили по енергетичній інфраструктурі міста, через що зникло електропостачання.