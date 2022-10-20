Укренерго вводить тимчасове контрольоване обмеження електроенергії в Харківській, Сумській, Полтавській областях

У Харківській, Сумській і Полтавській областях вводять тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії.
Про це йдеться в заяві НЕК "Укренерго".
В компанії пояснили такий крок різким збільшенням рівня споживання електроенергії у цих областях.
"Нагадуємо, коли відключать саме вашу вулицю – визначає ваш оператор розподільчих мереж (обленерго)", - йдеться в повідомленні пресслужби НЕК.
Сьогодні в Укренерго також просило терміново зменшити споживання електроенергії мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей.
У НЕК пояснили, що це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання.
Нагадаємо, від сьогодні, 20 жовтня, в Україні вводять обмеження постачання електроенергії.