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Укренерго вводить тимчасове контрольоване обмеження електроенергії в Харківській, Сумській, Полтавській областях

"Коли відключать саме вашу вулицю – визначає  ваш оператор розподільчих мереж (обленерго)".

Укренерго вводить тимчасове контрольоване обмеження електроенергії в Харківській, Сумській, Полтавській областях
Фото: kp.ua

У Харківській, Сумській і Полтавській областях вводять тимчасове контрольоване обмеження споживання електроенергії.

Про це йдеться в заяві НЕК "Укренерго".

В компанії пояснили такий крок різким збільшенням рівня споживання електроенергії у цих областях.

"Нагадуємо, коли відключать саме вашу вулицю – визначає  ваш оператор розподільчих мереж (обленерго)", - йдеться в повідомленні пресслужби НЕК.

Сьогодні в Укренерго також просило терміново зменшити споживання електроенергії мешканців Києва та Київської, Чернігівської, Черкаської, Житомирської областей.

У НЕК пояснили, що це допоможе знизити навантаження на електромережі та дасть енергетикам час для ремонту пошкодженого терористичними атаками обладнання.

Нагадаємо, від сьогодні, 20 жовтня, в Україні вводять обмеження постачання електроенергії.

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