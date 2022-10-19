Open banking і які перспективи він відкриває станом на зараз?

Водночас ми у НАБУ не вбачаємо підстав сьогодні говорити про відтермінування положень закону щодо відкритого банкінгу. Віримо у ЗСУ та продовжуємо працювати. Зараз у стадії обговорення перебуває Концепція порядку роботи відкритого банкінгу.

Закон про платіжні послуги вже введений у дію. Цей старт виявився непростим і для регулятора, і для банків, оскільки війна суттєво порушила планомірну підготовчу роботу до запровадження масивних законодавчих змін на ринку платіжних послуг.

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Дозволю собі додати трішки лірики, чому процес не варто зупиняти. Декілька років тому мультифункціональні сервіси доставки продуктів або їжі в Україні ще майже не працювали. Сьогодні це вже звичне явище. Адже тепер можна вибрати і замовити все необхідне з різних закладів, не виходячи з дому. Зручно, економія часу, а з урахуванням спеціальних пропозицій – ще й можлива економія грошей. Водночас – нові бізнес-можливості для гравців ринку.

Щось схоже відбудеться й з фінринком.

Як виграють банки?

Спостерігаючи за процесом «зсередини», я бачу певні перестороги. Ключовий міф, який існує – хтось поділиться всією інформацією, а хтось просто забере собі клієнтів.

Та опен банкінг не про це.

Відкритий банкінг – це не про «віддати всіх клієнтів», а про можливості зробити сервіс для своїх клієнтів більш зручним, доступним, простим та водночас різноманітним. Зрештою, якщо вашому клієнту зручніше ініціювати операції за рахунком за допомогою мобільного додатка поштового оператора, ритейлера чи іншого стороннього сервісу, то чом би й ні? Якщо для «кастомізації» сервісу тепер не доведеться вибирати інший банк, а достатньо вибрати більш зручний додаток чи платіжний інструмент, то чи не відкриє це нові можливості для управління лояльністю та собівартістю?

Тому зараз ідеальне рішення – якщо всі банки домовляться про єдині правила на ринку, використовуватимуть єдині стандарти, єдиний підхід і, в ідеалі, – домовляться, аби робити це на єдиній платформі. Тобто створять консорціум, до якого долучаться всі або левова частка гравців на ринку. Такий підхід забезпечить захист інформації та дуже спростить життя як банку, так і його клієнту.

Як показує досвід, якщо банки не співпрацюють або об’єднуються вузькими групами, система не працює. Яскравий приклад – Німеччина. Натомість у Польщі та в Нідерландах консорціум щодо відкритого банкінгу працює ефективно, адже об’єднує левову частку гравців ринку.

Відкритий банкінг також може змінити підхід банків до роботи. Нова система спонукатиме їх до передачі деяких аналітичних і допоміжних функцій на аутсорс. Закон унікальний також і тим, що створює простір для розвитку нових моделей ведення бізнесу, екосистем і маркетплейсів. Банки отримують більшу конкуренцію у своїх традиційних сегментах ринку. Крім цього, банки можуть розширювати доступ до тих сегментів ринку, які сьогодні недосяжні або надто складні для них.

Щодо впливу на бізнес-процеси банків, то він буде різним для кожного банку. Наразі відкритий банкінг розширить можливості оптимізації внутрішніх процесів у банках за рахунок глибшої інтеграції та розподілу функцій із партнерами по екосистемі.

Що отримають користувачі банківських послуг?

Уявіть, ви маєте одну картку і за допомогою цієї картки легко користуєтеся послугами всіх банків і фінкомпаній.

Однак український ринок має всі шанси піти набагато далі. Реалії залежатимуть від багатьох факторів і конкретних рішень конкретних підприємців. Переконана, українці гарно використають нову бізнес-можливість. Можливо, ми побачимо українське «Glovo» на фінтехринку, чому ні?

Із нашим унікальним підходом і рівнем технологічності, вважаю, у нас буде безальтернативна історія. Приміром, навіть мобільний банкінг у Європі значно поступається нашому. І це ми не згадуємо про такі наші рішення, як, наприклад, фактично безальтернативна «Дія».

Як показує досвід наших громадян, які вимушено покинули Україну та почали користуватися послугами іноземних компаній і банків, гравці українського ринку часто здатні пропонувати своїм клієнтам справді «космічний» за європейськими мірками сервіс. Це стосується не тільки фінансового сектору.

І хоча ми відстаємо за рівнем капіталу та обсягами активів, найцінніший наш капітал – винахідливі, працьовиті та доброзичливі (поки не будеш претендувати на щось їхнє) люди. А це найважливіше для сервісу та позитивного клієнтського досвіду. У перспективі ми можемо конкурувати й з європейським ринком. Наразі ми – та країна, яка здатна і може продукувати дуже конкурентоздатні продукти.

Отже, замість висновку скажу – давайте не зупиняти прогрес нашими дрібними пересторогами. Бути об’єднаними й проактивними. Країні потрібен розвиток. Сьогодні – як ніколи. І open banking – це беззаперечно крок вперед. Так, звісно, війна змушує нас працювати по-іншому й може впливати на процес імплементації, але українці не здаються, тому все неодмінно реалізуємо. Над цим і працюємо.