НБУ відтермінував перехід на нове покоління системи електронних платежів із 20 серпня

Дату "посунули" на 1 квітня 2023 року.

Національний банк України переніс перехід на нове покоління системи електронних платежів, який мав відбутися 20 серпня.

Про це йдеться на сайті установи.

За словами заступника голови Нацбанку Олексія Шабана, це дасть учасникам системи більше часу, щоб доопрацювати свої автоматизовані системи і перебудувати бізнес-процеси. Натомість нове покоління СЕП підвищить безпеку платежів та посилить конкуренцію на платіжному ринку.

Тепер перехід планують провести 1 квітня 2023 року на базі міжнародного стандарту ISO 20022 та в цілодобовому режимі, зазначили в НБУ.

Разом із запровадженням IBAN це створює технологічне підґрунтя для приєднання нашої держави до Єдиної зони платежів у євро (SEPA) та реалізації сервісу миттєвих платежів в Україні.

Щоб злагоджено перейти на нове покоління СЕП, Нацбанк, Державна казначейська служба України й Національний депозитарій України мають виконати ряд зобов'язань. Серед них:

внести зміни до регламентів роботи своїх систем автоматизації, формування балансів за день та іншої звітності;

забезпечити достатній рівень пропускної спроможності каналів зв’язку для гарантованого та швидкого обміну інформацією в СЕП.

Нагадаємо, торік у вересні учасників СЕП (це 72 комерційні банки та Державна казначейська служба) зобов'язали до 31 жовтня почати тестування нової системи, а до 20 серпня - внести зміни до регламентів роботи своїх систем автоматизації, формування балансів за день та іншої звітності.